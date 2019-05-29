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Kral Abdullah’tan Kushner’a: ‘Barış İçin İsrail Çekilmeli’

29.05.2019 23:18 | Son Güncelleme

Ürdün Kralı Abdullah, ABD Başkanı Donald Trump’ın üst düzey danışmanı Jared Kushner’a Ortadoğu’da kalıcı barışın ancak İsrail tarafından 1967’de işgal edilen topraklarda Filistin devletinin kurulmasıyla ve başkentinin de Doğu Kudüs ilan edilmesiyle mümkün olacağını söyledi

Kral Abdullah’tan Kushner’a: ‘Barış İçin İsrail Çekilmeli’

Ürdün Kralı Abdullah, ABD Başkanı Donald Trump’ın üst düzey danışmanı Jared Kushner’a Ortadoğu’da kalıcı barışın ancak İsrail tarafından 1967’de işgal edilen topraklarda Filistin devletinin kurulmasıyla ve başkentinin de Doğu Kudüs ilan edilmesiyle mümkün olacağını söyledi.

Beyaz Saray üst düzey danışmanı ve aynı zamanda Trump’ın damadı olan Kushner, Başkan Donald Trump’ın İsrail-Filistin barış planına destek arayışıyla Ortadoğu’da temaslarda bulunuyor. Kushner planın ilk kısmını Bahreyn’de yapılacak konferansta açıklayacak. Fas’ın başkenti Rabat’ta başlayan temasları kapsamında Kushner, Kudüs’ü de ziyaret edecek.

Ürdün’de Saray’dan yapılan açıklamada Kral Abdullah’ın Kushner’a İsrail’in 1967’deki İsrail-Arap savaşı sırasında işgal ettiği Batı Şeria’dan çekilmesi gerektiğini söylediği belirtildi.

Ürdün planın Birleşmiş Milletler (BM) ve birçok ülke tarafından desteklenen iki devletli çözümü engellemesinden endişe ediyor. Filistinliler Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi’ni kapsayan hepsi İsrail tarafından 1967’de işgal edilmiş olan bölgede bir devlet kurmak istiyor.

Ürdünlü yetkililer planın Kral Abdullah’ın Kudüs’teki Müslüman ve Hıristiyanlar’ın kutsal alanlarının koruyucusu statüsünü de zora sokmasından endişe ediyor. Amman, Trump yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesinden bu yana Kudüs’te her türlü statü değişikliği konusunda hassas bir yaklaşım sergiliyor.

Ürdünlü yetkilileri endişelendiren bir diğer gelişmeyse ABD’nin Ürdün, Lübnan, Suriye, Batı Şeria ve Gazze’de 5 milyon Filistinli mülteciye hizmet sağlayan BM Filistinli Mültecilere Yardım Dairesi’ne (UNRWA) desteğini kesmesi olmuştu.

Ürdün, BM’ye göre en fazla sayıda Filistinli mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda. Yetkililer Trump’ın barış planının bu mültecilerin geri dönme haklarını kullanmalarının önüne geçmesinden de endişe ediyor.

Trump plan için “yüzyılın anlaşması” yorumunu yapıyor. Ancak Filistinliler, Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan eden Trump yönetimini boykot ediyor ve planın temel taleplerini karşılamaktan çok uzak kalacağını düşünüyor.

Kushner’ın ziyareti sırasında Ürdün’de ABD Büyükelçiliği önünde küçük çaplı bir protesto gösterisi de yapıldı.

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