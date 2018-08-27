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Kral Abdullah'tan uluslararası topluma "sorumluluklarını üstlenme" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 18:41 | Son Güncelleme

Ürdün Kralı 2. Abdullah, uluslararası toplumu Suriyeli mültecilere kapılarını açan ülkelere karşı sorumlu davranmaya çağırdı

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, uluslararası topluma Suriyeli mültecileri misafir eden ülkelere karşı sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, başkent Amman'da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi kabul etti.

İkili, mültecilerin taleplerini karşılama ve onlara hizmet konusunda Ürdün ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) arasındaki iş birliğini, sığınmacı krizinin Ürdün ekonomisine yükünü, eğitim, altyapı ve sağlık sektörüne etkilerini görüştü.

Kral Abdullah, uluslararası toplumun başta Ürdün olmak üzere Suriyeli mültecileri misafir eden ülkelere karşı sorumluluklarını üstlenmesinin önemine dikkati çekti.

Ürdün'ün mültecilere yardım ve insani hizmetler konusunda oynadığı rolden övgüyle söz eden Grandi de sığınmacı krizinin etkilerini azaltma konusunda, Ürdün ile koordinasyon ve iş birliğini sürdürmek istediklerini belirtti.

Suriye ile 375 kilometrelik sınırı olan Ürdün'de 1 milyon 300 bin Suriyeli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suriyeli sığınmacılar uluslararası toplum Ürdün

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