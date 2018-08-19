AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin meselesi konusunda ülkesinin tutumunun değişmez olduğuna vurgu yaptı.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin kuzey, orta ve güneyindeki çöl bölgelerinden temsilcilerle bir araya gelen Kral Abdullah, ülkesinin Filistin meselesi konusundaki tutumunun değişmeyeceğinin altını çizerek, "Biz Ürdünlüler, bir konuda kani olmuşsak tutumumuzu asla değiştirmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İsrail ve Filistinliler arasında bir barış planı hazırlığı içinde olduğu ve bu kapsamda Arap ülkelerinin yardımıyla Filistinlileri haksız tavizler vermeye zorlayacağı yönünde çıkan haberlere atıfta bulunan Kral Abdullah, "Kudüs'ü koruma ve Filistin'in geleceğine ilişkin bazı söylentiler işitiyorum. Bunları nereden çıkarıyorlar onu da bilmiyorum. Ancak Ürdünlüler olarak ne yapılmak isteniyor, biliyoruz. Bizim için en önemlisi Ürdün'ün geleceği. Aynı şekilde Batı Şeria ve Kudüs'teki kardeşlerimize nasıl yardım edebileceğimiz konusu da son derece önemli." ifadelerini kullandı.