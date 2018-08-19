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Kral Abdullah'tan "Ürdün'ün Filistin tutumunun sabit olduğu" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 21:57 | Son Güncelleme

Ürdün Kralı 2. Abdullah: - "Biz Ürdünlüler, bir konuda kani olmuşsak tutumumuzu asla değiştirmeyiz"

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin meselesi konusunda ülkesinin tutumunun değişmez olduğuna vurgu yaptı.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin kuzey, orta ve güneyindeki çöl bölgelerinden temsilcilerle bir araya gelen Kral Abdullah, ülkesinin Filistin meselesi konusundaki tutumunun değişmeyeceğinin altını çizerek, "Biz Ürdünlüler, bir konuda kani olmuşsak tutumumuzu asla değiştirmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İsrail ve Filistinliler arasında bir barış planı hazırlığı içinde olduğu ve bu kapsamda Arap ülkelerinin yardımıyla Filistinlileri haksız tavizler vermeye zorlayacağı yönünde çıkan haberlere atıfta bulunan Kral Abdullah, "Kudüs'ü koruma ve Filistin'in geleceğine ilişkin bazı söylentiler işitiyorum. Bunları nereden çıkarıyorlar onu da bilmiyorum. Ancak Ürdünlüler olarak ne yapılmak isteniyor, biliyoruz. Bizim için en önemlisi Ürdün'ün geleceği. Aynı şekilde Batı Şeria ve Kudüs'teki kardeşlerimize nasıl yardım edebileceğimiz konusu da son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Kral Abdullah, Ürdün'ün Filistin konusundaki tutumunun, "Filistin halkının adil taleplerinin gerçekleştirilmesi, iki devletli çözüm temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması" olduğunu vurguladı.

Ürdün'e sınırı olan Suriye'nin güneyindeki olaylara da değinen Kral Abdullah, Amman yönetiminin, bölgede ateşkes ve istikrarın sağlanması için ilgili taraflarla koordine içinde olduğunu aktardı.

Mescid-i Aksa ve Kudüs vakıfları üzerindeki resmi himaye yetkisi Ürdün yönetimine bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin elinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
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