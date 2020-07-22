HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kral kabine toplantısına hastaneden katıldı!

Kral kabine toplantısına hastaneden katıldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.07.2020 09:32 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Pazartesi günü sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından ilk kez görüntülendi.

Kral kabine toplantısına hastaneden katıldı!

Selman, bulunduğu hastanede kabine toplantısını video konferans yoluyla başkanlık etti.

84 yaşındaki kral Selman olan Suudi Arabistan Kralı, Haziran 2012- 2015 arası veliaht prens, 2015’te ise Kral Abdullah’ın ölümünden sonra tahta geçti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Hırvatistan'daki toplu mezarda 814 kişinin kalıntısına ulaşıldıHırvatistan'daki toplu mezarda 814 kişinin kalıntısına ulaşıldı
Cemal Metin Avcı kimdir?Cemal Metin Avcı kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Pınar Gültekin’in oynadığı tanıtım filmi ortaya çıktı

Pınar Gültekin’in oynadığı tanıtım filmi ortaya çıktı

Türkiye NAVTEX ilan etti! Yunanistan alarm durumuna geçti

Türkiye NAVTEX ilan etti! Yunanistan alarm durumuna geçti

Demet Akalın'ın tepki çeken cinayet yorumuna belediyeden yanıt!

Demet Akalın'ın tepki çeken cinayet yorumuna belediyeden yanıt!

Bornozlu dans! Neredeyse göğsü açılıyordu

Bornozlu dans! Neredeyse göğsü açılıyordu

Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı

Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı

İran'dan açık tehdit: Kesinlikle vuracağız

İran'dan açık tehdit: Kesinlikle vuracağız

İlginizi Çekebilir

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Diğer Haberler
ABD'de çok şiddetli deprem

ABD'de çok şiddetli deprem

Hırvatistan'daki toplu mezarda 814 kişinin kalıntısına ulaşıldı

Hırvatistan'daki toplu mezarda 814 kişinin kalıntısına ulaşıldı

Kızının reşit olmayan erkek arkadaşını yıllarca taciz etti

Kızının reşit olmayan erkek arkadaşını yıllarca taciz etti

Yeni Zelanda'da, çalışanıyla ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı

Çalışanıyla ilişki yaşayan Göçmen Bakanı görevden alındı

ABD ve Yunanistan savunma bakanları telefonda görüştü

ABD ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz görüşmesi

İran'dan ABD'ye açık tehdit: Kesinlikle vuracağız

İran'dan açık tehdit: Kesinlikle vuracağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.