Kral kabine toplantısına hastaneden katıldı!

Selman, bulundu\u011fu hastanede kabine toplant\u0131s\u0131n\u0131 video konferans yoluyla ba\u015fkanl\u0131k etti. \n84 ya\u015f\u0131ndaki kral Selman olan Suudi Arabistan Kral\u0131, Haziran 2012- 2015 aras\u0131 veliaht prens, 2015\u2019te ise Kral Abdullah\u2019\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcnden sonra tahta ge\u00e7ti.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Limitini kendin belirleyebildi\u011fin MaxiPara KartH\u0131rvatistan'daki toplu mezarda 814 ki\u015finin kal\u0131nt\u0131s\u0131na ula\u015f\u0131ld\u0131Cemal Metin Avc\u0131 kimdir?