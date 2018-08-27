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"Kral Kızı" ışıklandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 14:53 | Son Güncelleme

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan ve halk arasında "Kral Kızı" olarak bilinen Antik Roma Hamamı (Basilica Therma) ışıklandırılmış haliyle de dikkati çekiyor

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan ve bu yıl UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan, halk arasında "Kral Kızı" olarak bilinen Antik Roma Hamamı (Basilica Therma) ışıklandırılmış gece görüntüsüyle ilgi çekiyor.

Etrafında kazı çalışmaları süren Basilica Therma, ışıklandırılmış gece görüntüsüyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Roma hamamında incelemede bulunan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, hamamın dünyaya tanıtılması için çalışmaların tüm hızla sürdüğünü belirtti.

Yapılan kazılarda bölgede büyük bir topluluğun yaşadığının anlaşıldığını aktaran Yurtnaç, "Bozok Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü elemanları, burada kazı çalışmalarını sürdürüyor. Ben inanıyorum ki Sarıkaya’nın altında tarih yatıyor. Bunları gün yüzüne çıkarmak lazım." dedi.

Yurtnaç, Roma hamamının bir örneğinin de İngiltere'de bulunduğunu ve oraya ücretle girildiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Oraya senelik bir milyon turist geliyor. Bizim buraya ne kadar turist geliyor, hiç kaile alınmayacak sayıda. Bizim amacımız Roma hamamını dünya kültürel miras listesine aldırmaktır. Şu anda geçici listenin içerisinde. Diğer taraftan da Yozgat’ın ve Sarıkaya’nın ekonomisine katkı sunmasını sağlamak istiyoruz. Gündüz çok güzel görüntüye sahip Roma hamamı, ışıklandırmasıyla birlikte gece de ayrı bir güzelliği ortaya çıkmaktadır. Vatandaşlarımız gelip burada fotoğraf çektiriyor. Buranın tanıtımını en iyi şekilde yapmak için çaba sarf ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Roma hamamı Sarıkaya Yozgat

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