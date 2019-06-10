"Kral Midas'ın Hazinesi" filmi vizyondan çekildi

İSTANBUL (AA) - Başrolünde İsmail Baki Tuncer'in yer aldığı komedi filmi "Kral Midas'ın Hazinesi" adlı filmin yapımcı şirketi, filmi bugün itibariyle vizyondan çekme kararı aldı. Cine Medya Yapım tarafından çekilen ve 31 Mayıs'ta vizyona giren filmin vizyondan çekilme kararının detayları, oyuncuların da katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında açıklandı. Filmin yapımcı ve yönetmeni Mesut Çetin, burada yaptığı konuşmada, filmin seyirciyle buluşamadığına vurgu yaptı. - "Bir ambargo var" Çetin, filmin uygun bir zamanda tekrar vizyona gireceğine dikkati çekerek, "Düşünün, filmi vizyona sokuyorsunuz, ekiple birlikte oyunculu gösterimler yapıp dönene kadar filminiz salondan kaldırılmış oluyor. Yani böyle bir ambargo var." dedi. Çekimlerin Eskişehir'de yapıldığını hatırlatan Çetin, "Eskişehir'de filmimiz son dakika gösterime girdi. O da bir hafta sonra kaldırıldı. Talep var ama film çıkartılıyor. Gizli bir baskıyı zaten hissediyoruz. Hiçbir film ilk üç günde gösterimden çıkmaz." diye konuştu.

Cine Medya Yapım Koordinatörü Mustafa Gürbüz, filmin yaklaşık 1,5 milyon liralık bütçe ve çok güçlü bir oyuncu kadrosuyla çekildiğini söyledi. Aynı ayarda bir komedi filminin en az 150-200 salonda gösterime girdiğini aktaran Gürbüz, "Vizyon tarihi olarak bayram öncesi, 31 Mayıs'ı belirledik ve buna göre girişimlerimizi yaptık ama vizyona 10 gün kala el altından bize bir haber geldi. 'Filminizi bayramda vizyona sokmayın, yaz tatilini bekleyin.' denildi. Nedenini sorduğumuzda 'Şu anda vizyona girmek üzere olan iddialı filmler var, çakışırsanız siz zararlı çıkarsınız.' şeklinde mesaj gönderdiler." ifadelerini kullandı. - "Sahaya çıkamadan hükmen mağlup edildik" Gürbüz, o güne kadar filmin bütün tanıtım çalışmalarını tamamladıkları için bu durumu kabul etmediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti: "Normal şartlarda Türkiye çapında 70 salonda görülüyoruz ama listeye detaylı baktığınızda, her biri en kıyıda köşede kalmış sinema salonlarına bizi mahkum etmişler. O da günde bir seans, günün sonundaki gösterimler... Biz ekiple birlikte oyunculu gösterimlerimizi tamamladık. Filmimiz, gösterime girebildiği her yerde olumlu tepkiler aldı fakat sahaya çıkamadan hükmen mağlup edildik."

Filmin aynı zamanda ilk üç günün ardından var olan sinemalardan da çıkarıldığını belirten Gürbüz, "Türk sinema sektörü zor günler geçiriyor. Bu yılın başında sinemada yaşanan olayları hepiniz biliyorsunuz. Hassas dengeler üzerine kurulu olan Türk sineması büyük bir darbe yedi. Salonlar zaten dolu değil. Aynı kategoride ve dönemde başka bir film için mesela 700 salon rezerve edilmiş ama o film beklentileri karşılamadığı ve salonlar boş olduğu halde o film vizyondan kalkmıyor." değerlendirmesinde bulundu. - "Hukuki mücadelemizi vereceğiz" Gürbüz, sinema sektöründeki tekelci yapının kalkması gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu: "Sektördeki en büyük engel bu. Herkesin orantılı bir şekilde salonlarda yer bulabilmesi, insanların önünün kesilmemesi lazım. Biz bu filmi tamamen öz sermayeyle çektik. En ufak bir destek almadık. Bundan sonra hem hukuki mücadelemizi vereceğiz hem de baskılara boyun eğdiği ve yetersiz kaldığı için farklı bir dağıtım şirketiyle anlaşacağız." Toplantıya ayrıca filmin oyuncularından Mehmet Ali Tuncer, Tevfik İnceoğlu, Sezgin Maden ve Cengiz Çimen de katıldı.