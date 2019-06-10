HABER

"Kral Midas'ın Hazinesi" filmi vizyondan çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 16:27 | Son Güncelleme

Cine Medya Yapım tarafından çekilen ve 31 Mayıs'ta vizyona giren "Kral Midas'ın Hazinesi" adlı film, yapımcı şirket tarafından bugün itibariyle vizyondan çekildi - Yapımcı ve yönetmen Mesut Çetin: - "Eskişehir'de filmimiz son dakika gösterime girdi. O da bir hafta sonra kaldırıldı. Talep var ama film çıkartılıyor. Gizli bir baskıyı zaten hissediyoruz. Hiçbir film ilk üç günde gösterimden çıkmaz" - Cine Medya Yapım Koordinatörü Mustafa Gürbüz: - "Vizyona 10 gün kala el altından bize bir haber geldi. 'Filminizi bayramda vizyona sokmayın, yaz tatilini bekleyin.' denildi. Nedenini sorduğumuzda 'Şu anda vizyona girmek üzere olan iddialı filmler var, çakışırsanız siz zararlı çıkarsınız.' şeklinde mesaj gönderdiler" - "Aynı kategoride ve dönemde başka bir film için mesela 700 salon rezerve edilmiş ama o film beklentileri karşılamadığı ve salonlar boş olduğu halde o film vizyondan kalkmıyor"

İSTANBUL (AA) - Başrolünde İsmail Baki Tuncer'in yer aldığı komedi filmi "Kral Midas'ın Hazinesi" adlı filmin yapımcı şirketi, filmi bugün itibariyle vizyondan çekme kararı aldı.

Cine Medya Yapım tarafından çekilen ve 31 Mayıs'ta vizyona giren filmin vizyondan çekilme kararının detayları, oyuncuların da katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında açıklandı.

Filmin yapımcı ve yönetmeni Mesut Çetin, burada yaptığı konuşmada, filmin seyirciyle buluşamadığına vurgu yaptı.

- "Bir ambargo var"

Çetin, filmin uygun bir zamanda tekrar vizyona gireceğine dikkati çekerek, "Düşünün, filmi vizyona sokuyorsunuz, ekiple birlikte oyunculu gösterimler yapıp dönene kadar filminiz salondan kaldırılmış oluyor. Yani böyle bir ambargo var." dedi.

Çekimlerin Eskişehir'de yapıldığını hatırlatan Çetin, "Eskişehir'de filmimiz son dakika gösterime girdi. O da bir hafta sonra kaldırıldı. Talep var ama film çıkartılıyor. Gizli bir baskıyı zaten hissediyoruz. Hiçbir film ilk üç günde gösterimden çıkmaz." diye konuştu.

Cine Medya Yapım Koordinatörü Mustafa Gürbüz, filmin yaklaşık 1,5 milyon liralık bütçe ve çok güçlü bir oyuncu kadrosuyla çekildiğini söyledi.

Aynı ayarda bir komedi filminin en az 150-200 salonda gösterime girdiğini aktaran Gürbüz, "Vizyon tarihi olarak bayram öncesi, 31 Mayıs'ı belirledik ve buna göre girişimlerimizi yaptık ama vizyona 10 gün kala el altından bize bir haber geldi. 'Filminizi bayramda vizyona sokmayın, yaz tatilini bekleyin.' denildi. Nedenini sorduğumuzda 'Şu anda vizyona girmek üzere olan iddialı filmler var, çakışırsanız siz zararlı çıkarsınız.' şeklinde mesaj gönderdiler." ifadelerini kullandı.

- "Sahaya çıkamadan hükmen mağlup edildik"

Gürbüz, o güne kadar filmin bütün tanıtım çalışmalarını tamamladıkları için bu durumu kabul etmediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Normal şartlarda Türkiye çapında 70 salonda görülüyoruz ama listeye detaylı baktığınızda, her biri en kıyıda köşede kalmış sinema salonlarına bizi mahkum etmişler. O da günde bir seans, günün sonundaki gösterimler... Biz ekiple birlikte oyunculu gösterimlerimizi tamamladık. Filmimiz, gösterime girebildiği her yerde olumlu tepkiler aldı fakat sahaya çıkamadan hükmen mağlup edildik."

Filmin aynı zamanda ilk üç günün ardından var olan sinemalardan da çıkarıldığını belirten Gürbüz, "Türk sinema sektörü zor günler geçiriyor. Bu yılın başında sinemada yaşanan olayları hepiniz biliyorsunuz. Hassas dengeler üzerine kurulu olan Türk sineması büyük bir darbe yedi. Salonlar zaten dolu değil. Aynı kategoride ve dönemde başka bir film için mesela 700 salon rezerve edilmiş ama o film beklentileri karşılamadığı ve salonlar boş olduğu halde o film vizyondan kalkmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hukuki mücadelemizi vereceğiz"

Gürbüz, sinema sektöründeki tekelci yapının kalkması gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Sektördeki en büyük engel bu. Herkesin orantılı bir şekilde salonlarda yer bulabilmesi, insanların önünün kesilmemesi lazım. Biz bu filmi tamamen öz sermayeyle çektik. En ufak bir destek almadık. Bundan sonra hem hukuki mücadelemizi vereceğiz hem de baskılara boyun eğdiği ve yetersiz kaldığı için farklı bir dağıtım şirketiyle anlaşacağız."

Toplantıya ayrıca filmin oyuncularından Mehmet Ali Tuncer, Tevfik İnceoğlu, Sezgin Maden ve Cengiz Çimen de katıldı.

- "Kral Midas'ın Hazinesi"

"Şans eseri buldukları define haritasının peşine düşen üç arkadaşın hikayesini konu edinen filmde, Eskişehir’de yaşayan Kahveci İbrahim, Yunus ve Rambo Ali, bir gece başlarına geleceklerden habersiz, domuz avına çıkar. Avdayken kendilerini bir anda çukurun içinde bulan kafadarlar, çukurdan kurtulmaya çalışırken bir madalyon bulur. Madalyonu kurcalamaya başlayan üç arkadaş, madalyonun içinde Kral Midas’ın hazinesine ait olduğu sanılan bir harita olduğunu fark eder. Hazinenin peşine düşen ekip, kendilerini büyük bir kaosun içerisinde bulur."

Yer: Taksim! Onu görebilmek için birbirleriyle yarıştılar Yer: Taksim! Onu görebilmek için birbirleriyle yarıştılar
Bartın’da 7 katlı binada yangın: 2’si çocuk 9 kişi hastanelik olduBartın’da 7 katlı binada yangın: 2’si çocuk 9 kişi hastanelik oldu
Kumla’da seyyara geçit yokKumla’da seyyara geçit yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kral Midas'ın Hazinesi

En Çok Okunan Haberler

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!

67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İstanbul'da 4 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme

İstanbul'da 4 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Emre Belözoğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Emre Belözoğlu ile görüştü

Yeni askerlik sistemiyle ilgili son dakika gelişmesi

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş gelişme!

Kolları titreyince hastaneye giden genç kız 3 gün sonra hayatını kaybetti

Liseli Sedef'ten kahreden haber!

Denizde fark edildi! İzmir'de korkunç olay

Denizde fark edildi! İzmir'de korkunç olay

Tatilciler gitti geriye çöpleri kaldı

Tatilciler gitti geriye çöpleri kaldı

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.