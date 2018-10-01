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"Kral Midas'ın Hazinesi"nin çekimleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 18:43 | Son Güncelleme

"Kral Midas'ın Hazinesi"nin çekimleri başladı

İSTANBUL (AA) - Yapımcılığını ve yönetmenliğini Mesut Çetin'in üstlendiği "Kral Midas'ın Hazinesi" adlı filmin çekimleri Eskişehir'de başladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, aksiyon ve komedi türündeki filmde İsmail Baki Tuncer, Orhan Aydın, Aleyna Dalveren, Seda Keskol, Vahe Kılıçarslan, Yaşar Alptekin ve Serkan Şengül rol alıyor.

Komedi ve aksiyon türündeki yapım, 3 arkadaşın tesadüf sonucu bir hazine haritası bulmasıyla yaşadıkları maceraları ele alıyor.

Filmin 2019 yılı içerisinde vizyona girmesi planlanıyor.

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Kral Midas

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