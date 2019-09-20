HABER

"Kral Şakir Korsanlar Diyarı" filminin özel gösterimi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 21:24 | Son Güncelleme

Filmin ilk gösterimine, çizer Varol Yaşaroğlu ile Kansersiz Yaşam Derneği'nden gelen çocuklar katıldı

İSTANBUL (AA) - Varol Yaşaroğlu'nun çizerliğini üstlendiği "Kral Şakir Korsanlar Diyarı" filmi, özel gösterimde izleyiciyle buluştu.

Yaşaroğlu'nun katılımıyla Trump AVM'de gerçekleşen ilk gösterime, Kansersiz Yaşam Derneği'nden gelen çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

BKM'nin yapımcılığında hayata geçirilen ve Grafi2000 Prodüksiyon tarafından canlandırılan animasyon filmin karakter tasarımı Varol Yaşaroğlu'na, filmin hikayesi ise Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay'a ait.

Tedavi gören ve 6-12 yaşlarındaki çocuklar için gerçekleştirilen özel gösterimin ardından izleyici çocuklara çeşitli hediyeler dağıltıldı.

- "Kral Şakir, 18 ülkede 8 lehçede yayın yapıyor"

Gösterim öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Varol Yaşaroğlu, yaklaşık bir senedir bu proje için hazırlandıklarını anlattı.

"Kral Şakir"in tişörtleri, çantası, ayakkabısı ve kitaplarıyla Türkiye'nin bir numaralı çocuk markası olduğunu vurgulayan Yaşaroğlu, şunları kaydetti:

"Türk topraklarından doğmuş bir Türk çizgi film kahramanı ve şu anda yurt dışına da açılmış durumda. 18 ülkede Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 8 ayrı lehçede yayın yapıyor. Dünya çocukları da şu anda Kral Şakir izliyor. Türk topraklarından çıkmış böyle bir milli kahramanımız oldu. Bence yurt dışında kültürel anlamda tanıtımımız ve ekonomiye katkısı bağlamında gerçekten çok güçlü bir marka oluştu. Umarız bunu herkes destekler. Çünkü elimizde gerçekten pırıl pırıl bir Türk markası var artık."

Yaşaroğlu, ilk gösterimi çocuklarla birlikte izleyecek olmaktan mutlu olduğunu kaydederek, "Bu çocuklar Kral Şakir filmini ilk defa herkesten önce izlemiş olacak. Onları çok önemsiyorum. Çünkü çoğu sinemaya gidecek imkanlara sahip değil durumlarından ötürü. Ben de onlara söz verdim. 'Film yapıldığında ilk kez siz izleyeceksiniz.' dedim. Bu sözümü yerine getirdiğim için ben de onlar kadar sevinçliyim şu anda." ifadelerini kullandı.

Uluslararası bir çizgi film kanalının ilk yerli çizgi dizisi olan "Kral Şakir Korsanlar Diyarı" filminin konusu şöyle:

"Şakir ve ailesi, korsanların kol gezdiği, Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki gizemli bir bölgede, canavarların var olduğu fantastik bir evrende, dünyayı kurtarmak için mücadele veriyor. Bu mücadelede Şakir ve ailesi heyecan dolu yeni maceralar yaşıyor."

Çocuk izleyicilerin merakla beklediği film, 4 Ekim'de vizyona girecek.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Malatya'daki organize suç örgütüne yönelik operasyonMalatya'daki organize suç örgütüne yönelik operasyon
Hurda malzemeden drone yapan Hakkarili genç TEKNOFEST için İstanbul’daHurda malzemeden drone yapan Hakkarili genç TEKNOFEST için İstanbul’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çizgi film film Kansersiz Yaşam Derneği' Kral Şakir Kral Şakir Korsanlar Diyarı sinema varol yaşaroğlu

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

'Hepsine bin basarım' dedi çıplak pozunu paylaştı

'Hepsine bin basarım' dedi çıplak pozunu paylaştı

'Ben de izlerken küfür ediyorum...'

'Ben de izlerken küfür ediyorum...'

Yargı paketinde önemli gelişme!

Yargı paketinde önemli gelişme!

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor

Minik Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir tutuklandı

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

İmamoğlu'ndan 'kimyasal yağış' iddialarına açıklama

İmamoğlu'ndan 'kimyasal yağış' iddialarına açıklama

Minik Leyla’nın davasında 12 tanık ifadesini değiştirdi

12 tanık ifadesini değiştirdi!

İstanbul’da yağmur trafiği felç etti

İstanbul’da yağmur trafiği felç etti

Arnavutköy'de aile katliamı! Annesini, üvey babasını ve iki kardeşini öldürdü

İstanbul'da aile katliamı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.