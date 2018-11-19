Kral Salman’dan Uluslararası Topluma ‘İran’ Çağrısı

Suudi Arabistan Kralı Salman, uluslararası topluma İran’ın nükleer ve balistik füze programına engel olma çağrısında bulundu. Kral Salman, Yemen’deki savaşı sona erdirme çabalarına da ülkesinin desteğini yineledi.

Kral Salman, Suudi hükümetinin en yüksek düzeyli danışma organı olan Şura Konseyi’ne hitaben yaptığı konuşmada Cemal Kaşıkçı cinayetine doğrudan değinmedi. Sadece, Suudi yargısını ve savcılık makamını, “yetkilendirildikleri görevleri icra etmelerinden” dolayı övdü. Konuşma, Suudi Kral’ın, Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda öldürülmesinden sonra kamuoyu önündeki ilk açıklamasıydı.

Konuşmasında özellikle İran’ı hedef alan Kral Salman, “İran rejimi, diğer ülkelerin içişlerine sürekli müdahale etti, teröre destek verdi, bölgedeki birçok ülkede kaos ve yıkımlara neden oldu” diye konuştu.

Kral Salman, “Uluslararası toplum İran’ın nükleer programına son vermek, bu ülkenin güvenlik ve istikrarı tehdit edici faaliyetlerine engel olmak için çaba göstermeli” dedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun İran’la bağlantılı Husi isyancılarıyla yaklaşık 4 yıldır savaştığı Yemen’deki ihtilafa son verilmesine yönelik BM’nin çabalarını desteklediklerini vurgulayan Kral Salman, “Yemen’in yanında yer almamız, bir seçenek değildi, İran destekli milislerin saldırganlığına karşı koymada Yemen halkını desteklemeye yönelik bir görevimizdi” ifadesini kullandı.

