Kral Selman, CENTCOM Komutanıyla bölgesel gelişmeleri görüştü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Adulaziz, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Kenneth McKenzie ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman, CENTCOM Komutanı McKenzie'yi başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda kabul etti.
İkilinin görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldığı belirtildi.
Görüşmede, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdulaziz bin Suud bin Nayif ve ABD'nin Riyad büyükelçiliğindeki maslahatgüzarı Christopher Henzel'in de hazır bulunduğu aktarıldı.
ABD'li yetkilinin Suudi Arabistan ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.
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