Kral Selman Çin Devlet Başkanı ile görüştü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman ile Çin Devlet Başkanı Şi telefon görüşmesi yaptı.

İki lider bölgedeki son durumu değerlendirerek, uluslararası alanda yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Çin Devlet Başkanı Şi, uluslararası konularda ve ortak bölgesel meselelerde sürekli iş birliği yapılmasının önemini vurguladı.

Suudi Arabistan'ın 2020'deki G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olmasına değinen Şi, bu gelişmeyi stratejik ilişkilerde ufuk açıcı bir adım olarak nitelendirdi.

Görüşmenin bölgede ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkati çekti.

