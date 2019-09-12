RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "ilhak etme" planını, bölgedeki gerginliği tehlikeli bir şekilde tırmandırma adımı olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştü.

İki liderin görüşmesinde, Netanyahu'nun Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" açıklaması da dahil olmak üzere bir dizi konu hakkında acil yol haritası üzerinde duruldu.

Görüşmede Selman, Netanyahu'nun tepki çeken seçim vaadine ilişkin, "Bu açıklama Filistin halkına karşı gerginliği tehlikeli bir şekilde tırmandırma adımı, Birleşmiş Milletler anlaşmasının ve uluslararası normların açık ihlalidir. İsrail'in oldubitti siyasetini dayatmaya çalışması Filistin halkının değişmez haklarını ortadan kaldırmayacaktır." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Suudi Arabistan'ın Filistin davası konusundaki duruşunu övdü.

- Netanyahu'nun "ilhak" vaadi