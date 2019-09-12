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Kral Selman ile Abbas "Ürdün Vadisi" konusunu görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 17:29 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz: - "(Netanyahu'nun ilhak vaadi) Bu açıklama Filistin halkına karşı gerginliği tehlikeli bir şekilde tırmandırma adımı, Birleşmiş Milletler anlaşmasının ve uluslararası normların açık ihlalidir"

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "ilhak etme" planını, bölgedeki gerginliği tehlikeli bir şekilde tırmandırma adımı olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştü.

İki liderin görüşmesinde, Netanyahu'nun Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" açıklaması da dahil olmak üzere bir dizi konu hakkında acil yol haritası üzerinde duruldu.

Görüşmede Selman, Netanyahu'nun tepki çeken seçim vaadine ilişkin, "Bu açıklama Filistin halkına karşı gerginliği tehlikeli bir şekilde tırmandırma adımı, Birleşmiş Milletler anlaşmasının ve uluslararası normların açık ihlalidir. İsrail'in oldubitti siyasetini dayatmaya çalışması Filistin halkının değişmez haklarını ortadan kaldırmayacaktır." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Suudi Arabistan'ın Filistin davası konusundaki duruşunu övdü.

- Netanyahu'nun "ilhak" vaadi

İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinde 17 Eylül'de yapılacak erken seçimde yeniden iktidara gelmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceği" vaadinde bulunmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Devlet Başkanı Mahmud Abbas israil Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdlaziz Ürdün Vadisi

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