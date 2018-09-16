Kral Selman ile BM Genel Sekreteri dünya barışını görüştü

CİDDE (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile dünya barışını görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman, Etiyopya ve Eritre'nin Suudi Arabistan'da gerçekleşecek barış anlaşması imza törenine katılmak üzere ülkesini ziyaret eden BM Genel Sekreteri Guterres ile Cidde'deki Selam Sarayı'nda bir araya geldi.

Kral Selman ile Guterres, dünyada barış ve istikrarın tesisi için sarf edilen çabaları ve uluslararası arenadaki son gelişmeleri masaya yatırdı.

Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Guterres, Etiyopya ve Eritre'nin barış anlaşması imza törenine katılmak üzere Suudi Arabistan'a gelmişti.

Afrika Boynuzu ülkelerinden Etiyopya ve Eritre liderleri yaklaşık 20 yıl sonra gelen barışın ardından bugün Suudi Arabistan'da bir araya gelerek barış anlaşması imzalayacak.

Kralı Selman bin Abdulaziz'in ev sahipliğinde yapılacak imza törenine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılacak.

