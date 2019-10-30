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Kral Selman ile Bolsonaro askeri iş birliğini görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 23:48 | Son Güncelleme

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Suudi Arabistan ziyaretinde, savunma başta olmak üzere çeşitli konularda iş birliği ele alındı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, iki ülke arasında özellikle askeri alanda iş birliğine ilişkin konuları görüştü.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral Selman ile Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre, ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı görüşmede iki ülke arasında savunma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi kararlaştırıldı.

Kral Selman ve Bolsonaro'nun görüşmesinde ayrıca Orta Doğu'daki son gelişmeler ve krizler değerlendirildi.

Bolsonaro, Kral Selman'ın ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede Körfez bölgesinde enerji ve deniz yollarının güvenliği konuları ele alındı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçen yıl seçim kampanyasında, ülkesinin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma sözü vermişti.

Devlet Başkanı seçilmesinin ardından büyükelçiliği taşımak yerine İsrail'i ziyaret ederek Kudüs'te ticari temsilcilik açan Bolsonaro'ya Arap ülkeleri tepki göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya Suudi Arabistan

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