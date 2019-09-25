Kral Selman ile Irak Başbakanı bölgesel meseleleri görüştü

Araci, Abdulmehdi'nin Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile de görüşeceğini aktardı.

Öte yandan Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre, Irak eski Başbakan Yardımcısı Beha el-Araci, bölge ülkelerinin Abdulmehdi'den, bölgedeki krizlerin çözümü için Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesini istediğini söyledi.

Taraflar, işbirliğini güçlendirme, ortak çıkarlara hizmet eden alanlarda koordine ve istişareyi sürdürme konusuna vurgu yaptı.

Irak Başbakanı Abdulmehdi, ülkesinin Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olduğunu ve bu ülkenin güvenlik ile istikrarını önemsediğini ifade etti.

Görüşmede, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'yu hedef alan saldırılar başta olmak üzere bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman, resmi ziyaret için bugün Suudi Arabistan'a gelen Abdulmehdi'yi kabul etti.

CİDDE (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Bu ziyaretle Abdulmehdi, 5 ay içinde ikinci kez Suudi Arabistan'a gitmiş oldu.

- Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, 14 Eylül'de yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretiminde günlük 5,7 milyon varil kesinti olduğu belirtilmişti.

Saldırının ardında İran'ın olduğunu öne süren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderken yaptığı açıklamada, bir kez daha petrol tesislerinin vurulmasından İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez "savaş nedeni" sözleriyle tanımlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Pompeo'yu, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı bir savaşa sürüklemek için aldatmaya çalışmakla suçlamış ve İran'ın saldırıyla ilgisi olmadığını savunmuştu. Trump ise ABD'nin savaşa hiç olmadığı kadar hazır olduğunu ancak savaşın en son seçenek olacağını belirtmişti.

Pompeo, daha sonra savaş söylemlerinden geri adım atarak, İran'a karşı uluslararası bir koalisyon kurma çabasında olduklarını ve "barışçıl bir çözüm" amaçladıklarını açıklamıştı.

