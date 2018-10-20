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Kral Selman ile Sisi telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 05:06 | Son Güncelleme

Kral Selman ile Sisi telefonda görüştü

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi telefon görüşmesi yaptı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre Kral Selman, karşı tarafın talebi üzerine Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke arasındaki ilişkiler ve bunların çeşitli alanlarda güçlendirilmesi yollarının konuşulduğu görüşmede, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile bunlara yönelik ortak çabalar ele alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Kralı Selman Sisi Suudi Arabistan

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