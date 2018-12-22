HABER

Kral Selman'ın ağabeyi Talal bin Abdulaziz hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 22.12.2018 18:25 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in üvey ağabeyi, Prens Talal bin Abdulaziz hayatını kaybetti.

Kral Selman'ın ağabeyi Talal bin Abdulaziz hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyon kanalında yer alan habere göre, Prens Talal bin Abdulaziz 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Prens Talal'ın oğlu Abdulaziz de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda babasının vefat ettiğini, 3 gün boyunca taziyelerin kabul edileceğini belirtti.

1931 doğumlu ve Suudi Arabistan Krallığı'nda birçok görevde bulunan Prens Talal, Kraliyet ailesi içinde ıslah çalışmalarını en çok destekleyenler arasında yer alıyordu.

Prens Talal, 2011 yılında Biat Heyetinden istifa ederek dört kardeşiyle birlikte Özgür Prensler Hareketi'ni kurmuştu. Suudi Krallığı'nın anayasal ve parlamenter bir sisteme dönüşmesi çağrısında bulunan Prens Talal, Suud ailesinin yönetimden el çekmesi düşüncesini savunuyordu.

Oğullarından ünlü milyarder Velid bin Talal (63) geçen yıl yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınanlar arasında yer almıştı. Biat Heyeti üyelerinden olan diğer oğlu Halid bin Talal'ın (56) ise 2015'te Muhammed bin Selman'ın 2. Veliaht olması için oy kullandığı Suudi Arabistan basınına yansımıştı.

İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...
Trump'tan Erdoğan'a: Bak ne diyeceğim, Suriye senin olsunTrump'tan Erdoğan'a: Bak ne diyeceğim, Suriye senin olsun
Sarı Yelekliler altıncı kez gösteri düzenlediSarı Yelekliler altıncı kez gösteri düzenledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Talal bin Abdulaziz

En Çok Okunan Haberler

30 yıllık Meclis muhabiri Fatih Ertürk: Meclis bitmiş. Yazık, çok yazık…

30 yıllık Meclis muhabiri Fatih Ertürk: Meclis bitmiş. Yazık, çok yazık…

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Türk Telekom'dan son dakika açıklaması! Resmen devredildi

Türk Telekom'dan son dakika açıklaması! Resmen devredildi

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! TRT 1'in yeni dizisinde flaş gelişme

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! TRT 1'in yeni dizisinde flaş gelişme

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

CHP’nin Adalar adayı Erdem Gül

CHP’nin Adalar adayı Erdem Gül

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

14 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmen kendini savundu

14 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmen kendini savundu

Beyaz Saray'dan flaş Gülen açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş Gülen açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan Erdoğan'a: Bak ne diyeceğim, Suriye senin olsun, ben çıkıyorum

Trump'tan Erdoğan'a: Bak ne diyeceğim, Suriye senin olsun, ben çıkıyorum

NASA yayınladı! Dünya'ya yaklaşıyor

NASA yayınladı! Dünya'ya yaklaşıyor

Trump dediğini yaptı! ABD'de hükümet kapandı

Trump dediğini yaptı! ABD'de hükümet kapandı

Savaş ilanı talebi! Karadeniz'de kriz büyüyor

Savaş ilanı talebi! Karadeniz'de kriz büyüyor

Netanyahu, Trump'ı Suriye kararından vazgeçirmeye çalışmış

'İsrail'in suratına atılmış bir şamar!'

Gerilimi tırmandıracak hamle! Resti çekti, savaş gemisini yolladı

Gerilimi tırmandıracak hamle! Resti çekti, savaş gemisini yolladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.