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Kral Selman'ın ağzından çıkanlar şaşırttı! '1937 sınırları'

DÜNYA HABERLERİ  | 25.02.2019 04:03 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, AB-Arap Birliği Zirvesi'nde önündeki yazılı metne bağlı konuşmasında Filistin'e ilişkin "1967 sınırları" yerine "1937 sınırları" ifadesini kullandı.

Kral Selman'ın ağzından çıkanlar şaşırttı! '1937 sınırları'

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Zirvesi'nde Filistin meselesine ilişkin genel kabule aykırı olarak "1937 sınırları" ifadesini kullanması şaşkınlık yarattı.

Mısır’ın ev sahipliğinde pazar akşamı açılışı gerçekleştirilen zirvede konuşan Suudi Arabistan Kralı Selman, Suudi Arabistan’ın Filistin meselesindeki değişmez tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Selman, "Başkenti Doğu Kudüs olan 1937 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulması başta olmak üzere, Filistin halkının bütün meşru haklarının geri verilmesi konusundaki değişmez politikamızı tekrar vurguluyoruz." dedi.

Kral Selman bin Abdulaziz'in, önündeki yazılı metne bağlı konuşmasında "1967 sınırları" yerine "1937 sınırları" ifadesini kullanması dikkati çekti.

Konuyla alakalı Suudi Arabistan veya İsrailli yetkililer tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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ARAP LİDERLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ KATILMIYOR

21 aktif üyesi bulunan Arap Birliği ülkelerinden 11'i zirvede kral, emir ve cumhurbaşkanı seviyesinde temsil ediliyor. Toplantıya dörder ülke başbakan ve dışişleri bakanı, iki ülke ise daha düşük düzeyde katılım sağlıyor.

BAE'DEN DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜK TEMSİL

Katar’ın Arap Birliği daimi temsilcisi seviyesinde temsil edildiği zirveye, Birleşik Arap Emirliklerinin (BEA) Fecira bölgesi valisini göndermesi ise zirve öncesinde en dikkat çeken gelişme oldu. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Selman bin Abdulaziz AB-Arap Birliği Zirvesi Filistin

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