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Kral Selman'ın hayatını kaybettiği iddia edilmişti! Dikkat çeken fotoğraflar

DÜNYA HABERLERİ  | 08.03.2020 18:06 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da cuma günü Kral Selman'ın kardeşi ve yeğeni dahil en az üç prensin gözaltına alınması sonrası, Kral Selman'ın hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Suudi liderliğine yakın bir kaynak "Kral sağlıklı ve iyi" dedi.

Kral Selman'ın hayatını kaybettiği iddia edilmişti! Dikkat çeken fotoğraflar

Sarayda darbe girişimi suçlamasıyla en az üç prensin gözaltına alınması, 'filli kral' gözüyle bakılan Veliaht Prens Muhammed Selman'ın yine dizginleri sıkılaştırdığına yorulmuştu.

84 yaşındaki Kral Selman'ın sağlık durumu ve yerine oğlu MbS'nin tahta geçmesinin yaklaştığıyla ilgili spekülasyonları tırmandırmıştı.

Resmi Suudi haber ajansının yayımladığı fotoğraflarda ise Kral Selman bir takım belgeler okurken ve Ukrayna ile Uruguay'a yeni atanan Suudi büyükelçilerinin yemin töreninde el sıkışırken görülüyor.

SALMAN2

'KRALİYET AİLESİ İÇİNDE DİSİPLİNİ SAĞLAMAK İÇİN'

AFP'nin görüş aldığı Suudi liderliğine yakın bir kaynak, "Kral sağlıklı ve iyi" dedi.

Gözaltıların 'iki prensin olumsuz davranışlarının birikiminden kaynaklandığını' ve 'kraliyet ailesi içinde disiplini sağladığını' söyleyen kaynak, durumun Veliaht Prens'in kontrolü altında olduğunu belirtti.

Kaynaklara göre Kral Selman'ın kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz ile yeğeni Prens Muhammed bin Nayef, savunmadan ekonomiye hükümetin her katmanını kontrol eden MbS'yi devirmek için saray darbesi planlamak suçlamasından gözaltında.

Prens Muhammed bin Nayef'in küçük kardeşi Prens Navaf bin Nayef de gözaltına alındı.

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