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Kral Selman'ın yakın koruması General Abdülaziz öldürüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 29.09.2019 11:00 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in yakın koruması Tuğgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım öldürüldü.

Kral Selman'ın yakın koruması General Abdülaziz öldürüldü

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Mekke polisinin yaptığı açıklamada, Fağım'ın, dün akşam arkadaşı Turki es-Sebti'yi Cidde'deki evinde ziyareti sırasında aynı evde bulunan diğer arkadaşı Memduh Al Ali ile arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Tartışma sırasında Ali'nin ateş açması sonucu Fağım, Sebti ve Filipinli bir işçinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, Fağım'ın tedavi için kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Açıklamada, kendisini yakalamak isteyen güvenlik güçleriyle çatışan Al Ali'nin öldürüldüğü, çatışmada beş güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, Suudi Arabistan'ın Ukaz gazetesinin haberinde, Fağım'ın cenazesinin bugün Kabe'de kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.

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EN YAKIN İSİMLERDEN

General Abdülaziz'in 2002 yılından beri Kral Selman'ın yakın korumalığını yaptığı ve Kral'ın en yakınındaki isimlerden biri olduğu belirtiliyor.

'SUİKAST' ŞÜPHESİ

Abdülaziz'in bu ay içinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından görevden alındığı ve siyasi bir suikasta kurban gitmiş olabileceği de belirtiliyor.

Kaynak: Ajanslar

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Anahtar Kelimeler:
Kral Selman Selman bin Abdulaziz

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