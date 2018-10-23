Kral Selman Pakistan Başbakanı Han'la bölgesel gelişmeleri görüştü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, ikili, başkent Riyad'daki El-Yemame Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Pakistan Başbakanı Han, Suudi Arabistan’da düzenlenen ve "Çöldeki Davos" olarak adlandırılan "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı'na" katılmak için Riyad'a gelmişti.

İngiliz The Independent gazetesine dün verdiği röportajda, "ülkesinin maddi ihtiyaçları için" bu konferansa katılacağını belirten Han, "Türkiye'deki olay (Kaşıkçı'nın öldürülmesi) şok edici. Konferansa katılım nedenimi ise şöyle açıklayayım. Biz 210 milyon nüfusa sahip bir ülkeyiz ve tarihimiz boyunca yaşanan en kötü borç kriziyle karşı karşıya bulunuyoruz. Acil olarak paraya, krediye ve yatırımlara ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından artan uluslararası baskılar nedeniyle başta ABD, İngiltere, Fransa ve Hollanda olmak üzere birçok ülke bakanlarının yanı sıra bu ülkelerdeki dünyaca ünlü şirket yöneticileri de bugün başlayan ve 25 Ekim'e kadar sürecek" konferansı boykot edeceklerini duyurmuştu.

