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Kral Selman, Ürdün Başbakanı Er-Rezzaz ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 17:16 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz, Ürdün Başbakanı Ömer Er-Rezzaz ile başkent Riyad’da görüştü.Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz, Ürdün Başbakanı Ömer Er-Rezzaz ile başkent Riyad’da Al Yamama Sarayı’ndaki ofisinde görüştü.

Kral Selman, Ürdün Başbakanı Er-Rezzaz ile görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz, Ürdün Başbakanı Ömer Er-Rezzaz ile başkent Riyad’da görüştü.
Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz, Ürdün Başbakanı Ömer Er-Rezzaz ile başkent Riyad’da Al Yamama Sarayı’ndaki ofisinde görüştü. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası arenadaki gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki işbirliğini çeşitli alanlarda geliştirmenin yolları gözden geçirildi.
Kral Selman, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme ve bölgedeki çabaları konusunda Ürdün Kralı II. Abdullah’ın önemli rolünü takdir ederek, hem ülkelerin hem de halkların çıkarlarına hizmet etmek için her alanda ilişkileri geliştirmek ve derinleştirmek konusundaki ilgisini vurguladı.
Ürdün Başbakanı Er-Rezzaz ise Ürdün’ün iki ülke arasında tarihi ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki isteğini vurguladı. Er-Rezzaz, Ürdün’ün, Suudi Arabistan’la tüm bölgesel konularda iletişimini, Arap ve İslam uluslarının karşı karşıya kaldığı zorluklarla yüzleşme yollarını sürdürme konusunda istekli olduğunu söyledi.
Görüşmeye, Suudi Arabistan tarafından İçişleri Bakanı Prens Abdulaziz bin Saud, Dışişleri Bakanı Dr. İbrahim El-Assaf ve Devlet Bakanı Adel Al-Jubair katılırken, Ürdün tarafından ise Ürdün Ordu Komutanı Binbaşı General Mahmoud Freihat ve Genel İstihbarat Müdürü General Adnan Al-Jundi katıldı.

Kral Selman, Ürdün Başbakanı Er-Rezzaz ile görüştü

Kral Selman, Ürdün Başbakanı Er-Rezzaz ile görüştü

Kral Selman, Ürdün Başbakanı Er-Rezzaz ile görüştü

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