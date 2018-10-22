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Kral Selman ve Veliaht Prens'ten Kaşıkçı ailesine başsağlığı mesajı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.10.2018 01:35 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Kralı Selman ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İstanbul Başkonsolusluğunda öldüğünü doğruladıkları Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Kral Selman ve Veliaht Prens'ten Kaşıkçı ailesine başsağlığı mesajı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesine başsağlığı dileklerini ilettiğini duyurdu.

KAŞIKÇI'NIN OĞLU TEŞEKKÜR ETTİ

Habere göre, Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı başsağlığı dilekleri ve destek açıklamaları nedeniyle Kral Selman ve Veliaht Prens'e teşekkür etti.

(AA)

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