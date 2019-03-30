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Kral Selman’a fahri doktora vermeyi reddeden üniversiteden açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2019 16:37 | Son Güncelleme

Tunus’taki Zeytune Üniversitesi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud’a fahri doktora vermeyi reddetmesinin sebebini açıkladı.Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud’a fahri doktora vermeyi reddeden Tunus Zeytune Üniversitesinin Başkanı Hichem Grissa, bu olayın şahsi bir olay olmadığını ve sadece üniversitenin tarafsızlığını korumak istediğini açıkladı.

Tunus’taki Zeytune Üniversitesi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud’a fahri doktora vermeyi reddetmesinin sebebini açıkladı.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud’a fahri doktora vermeyi reddeden Tunus Zeytune Üniversitesinin Başkanı Hichem Grissa, bu olayın şahsi bir olay olmadığını ve sadece üniversitenin tarafsızlığını korumak istediğini açıkladı. Grissa, üniversitenin 1956 yılında kurulduğundan bu yana daha önce hiç kimseye fahri doktora vermediğini belirterek şu ana kadar da böyle bir talep almadıklarını aktardı.
Grissa, uluslararası basına yaptığı açıklamada yarın gerçekleşecek Arap Zirvesi öncesi Tunus Başkanlığı’ndan kendilerine Kral Selman’a fahri doktora verilmesine dair resmi bir yazı geldiği ve bunu üzerine Üniversite konseyi ile görüştüklerini belirtti. Daha sonra üniversitenin ortak kararı ile hükümetin bu talebini reddettikleri belirten Grissa, Tunus’un Kralı onurlandırmak adına başka şeyler yapabileceğini konusunda basına açıklama yaptığını hatırlattı.
Tunus Cumhurbaşkanının Siyasi Danışmanı Noureddine Binticheh ise bugün yaptığı açıklamada Kral Selman’a Kairouan Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanının verileceğini duyurdu.
Yaşanan olay sonrası yoğunluğunu gerekçe gösteren Grissa, yerel basına açıklama yapmamıştı. Üniversiteden başka bir hoca ise yaptığı açıklamalarda hükümetten Kral Selman’a bu unvanın verilmesi konusunda baskı yapıldığını iddia etmişti. Öte yandan, Tunus Başkanlığı ve Suudi Arabistan Elçiliği tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken Noureddine Binticheh, konuyla ilgili bilgisi olmadığı belirtmişti.

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