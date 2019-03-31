TUNUS (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Filistin halkı meşru haklarına ulaşana kadar Filistin meselesinin ülkesinin önceliklerinin başında gelmeye devam edeceğini belirtti.

Tunus'un ev sahipliğinde başlayan 30. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde konuşan Kral Selman, zirvenin başkanlığını Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'ye devretti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, "Filistin halkı meşru haklarına ulaşana kadar Filistin meselesi Suudi Arabistan'ın önceliklerinin başında gelmeye devam edecek." dedi.

"Suriye'nin Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğine el uzatılmasını kesin olarak reddettiğimizi yineliyoruz." ifadelerini kullanan Kral Selman, uluslararası kararlara göre Suriye'nin egemenliğini ve herhangi bir dış müdahalenin önlenmesini kapsayan siyasi bir çözüme ulaşılması gerektiğini vurguladı.

Yemen konusuna da değinen Kral Selman, Birleşmiş Milletlerin (BM) siyasi bir çözüme ulaşma çabalarını desteklediklerini belirterek, uluslararası toplumdan Yemen halkının acı çekmesine neden olan saldırıları durdurmak için İran destekli Husi milislere baskı yapmalarını istediklerini söyledi.