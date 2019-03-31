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Kral Selman'dan "Filistin" ve "Golan Tepeleri" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 16:07 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz: - "Filistin halkı meşru haklarına ulaşana kadar Filistin meselesi Suudi Arabistan'ın önceliklerinin başında gelmeye devam edecek" - "Suriye'nin Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğine el uzatılmasını kesinlikle reddettiğimizi yineliyoruz" - İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, BM'ye aşırıcılığa karşı yasal tedbirler alması çağrısı yaptı

TUNUS (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Filistin halkı meşru haklarına ulaşana kadar Filistin meselesinin ülkesinin önceliklerinin başında gelmeye devam edeceğini belirtti.

Tunus'un ev sahipliğinde başlayan 30. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde konuşan Kral Selman, zirvenin başkanlığını Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'ye devretti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, "Filistin halkı meşru haklarına ulaşana kadar Filistin meselesi Suudi Arabistan'ın önceliklerinin başında gelmeye devam edecek." dedi.

"Suriye'nin Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğine el uzatılmasını kesin olarak reddettiğimizi yineliyoruz." ifadelerini kullanan Kral Selman, uluslararası kararlara göre Suriye'nin egemenliğini ve herhangi bir dış müdahalenin önlenmesini kapsayan siyasi bir çözüme ulaşılması gerektiğini vurguladı.

Yemen konusuna da değinen Kral Selman, Birleşmiş Milletlerin (BM) siyasi bir çözüme ulaşma çabalarını desteklediklerini belirterek, uluslararası toplumdan Yemen halkının acı çekmesine neden olan saldırıları durdurmak için İran destekli Husi milislere baskı yapmalarını istediklerini söyledi.

İran rejiminin agresif politikalarının tüm uluslararası sözleşme ve normlar açısından ihlal teşkil ettiğini aktaran Kral Selman, uluslararası toplumun İran'ın dünyadaki teröre desteğini engellemek için baskı yapması gerektiğini kaydetti.

Kral Selman, Libya'nın toprak bütünlüğü ve güvenliğinin korunması konusunda istekli olduklarını ve BM'nin Libya'da geçiş sürecini bitirme konusundaki çabalarını desteklediklerini ifade etti.

Yeni Zelanda'daki terör saldırılarına ilişkin Kral Selman, "Terörün dini, ırkı ve vatanı yoktur." diye konuştu.

- BM'ye aşırıcılık çağrısı

Zirvede konuşan İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, nefret ve radikal söylemlerin Müslüman ve Müslüman olmayan toplumları geniş şekilde tehdit etmeye başladığını belirterek, bu fikirlerin ortadan kaldırılması için BM'nin yasal tedbirler alması gerektiğini söyledi.

İTT Genel Sekreteri, terör, aşırıcılık ve şiddetin ortadan kaldırılmasının teşkilatlarının önemli çalışma maddeleri arasında yer aldığını kaydetti.

Yeni Zelanda'da mart ayında iki camiye yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin de Useymin, "Tüm dünyaya gönderilen bu mesajda, terörün dininin, ırkının ve vatanının olmadığı ortaya çıkıyor." dedi.

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Arap Birliği Kral Selman Tunus

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