HABER

Kral Selman'dan İİT zirvesinde Kudüs mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 02:56 | Son Güncelleme

Kral Selman, Kudüs'ün tarihi ve yasal statüsüne zarar veren her türlü uygulamaya karşı olduğunu belirtti

MEKKE (AA) - Suudi Arabistan KraIı Selman bin Abdulaziz, Kudüs'ün tarihi ve yasal statüsüne zarar veren her türlü uygulamaya karşı olduğunu belirtti.

Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) olağanüstü zirvelerinin ardından bugün Mekke'de "Mekke-i Mükerreme Zirvesi: El Ele Geleceğe” temasıyla 14'üncü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olağan zirvesi başladı.

Kral Selman açılışta yaptığı konuşmada, Filistin halkının, Arap Barış Planı ve uluslararası kararlarda taahhüt edilen meşru haklarını elde edene kadar Filistin meselesinin öncelikleri olduğunu vurguladı.

Selman, ülkesinin Kudüs'ün tarihi ve yasal statüsüne zarar veren her türlü uygulamaya kesin bir şekilde karşı olduğunu belirtti.

- Erdoğan'a teşekkür

Türkiye'nin 2016'dan 2019'a kadar yürüttüğü İİT Zirve Başkanlığına ilişkin Kral Selman, "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a İİT'nin önceki dönem başkanlığında harcadığı çabalardan ötürü teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Terörün bölgeye yeniden saldırdığını ifade eden Selman, "Geçen haftalarda İran'ın desteklediği terörist militanlar tarafından Suudi Arabistan'da iki petrol pompa istasyonuna saldırı düzenlendiğine ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara sularında 4 ticari kargo gemisine sabotaj eylemi yapıldığına" işaret etti.

Kral Selman, savaşlar, istikrarsızlık ve yaşam şartları nedeniyle dünya genelinde sığınmacı ve mülteciler arasında en büyük oranı Müslümanların teşkil ettiğine dikkati çekerek, bölgesel ve uluslararası sorunlarla mücadele etmek için İİT'nin yeniden yapılandırılması, geliştirilmesi ve yenilenmesinin zaruri bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi.

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın başkanlık ettiği, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği zirveye, yaklaşık 40 ülkeden devlet ve hükümet başkanları düzeyinde katılım gerçekleşiyor.

Kadir gecesinde organize edilen toplantı, dün Mekke'de gerçekleşen Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvelerinin ardından yapılıyor.

Teşkilatın 50. kuruluş yıl dönümüne denk gelen olağan zirve toplantısında liderler, Filistin meselesi başta olmak üzere, İslam düşmanlığı ve Müslümanlara yönelik artan nefret söylemleri, aşırıcılık, Müslüman topluluklar ve azınlıkların sorunları gibi İslam alemini ilgilendiren ortak sorunları ele alacak.

Çavuşoğlu, önceki gün, Cidde kentindeki Kongre Sarayı'nda düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Toplantısında Türkiye'nin 2016'dan bu yana yürüttüğü İİT Zirve Başkanlığını Suudi Arabistan'a devretmişti.

Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi
"10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programı"10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programı
Kalecikte 5 bin kişi iftarda buluştuKalecikte 5 bin kişi iftarda buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İİT Kral Selman Mekke

En Çok Okunan Haberler

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

Tarihi kalede korkunç olay!

Tarihi kalede korkunç olay!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'tan acı haber: Göçük altında kalan maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'tan acı haber! Maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan tatilde köprü ücreti müjdesi

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Tarihi kalede kendini asarak intihar etti

Tarihi kalede korkunç olay!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu: Kadın özel harekatçı alacağız

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.