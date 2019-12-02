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Kral Selman'ın ağabeyi hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 02.12.2019 17:08 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in üvey ağabeyi, Prens Muteb bin Abdulaziz 88 yaşında öldü.

Kral Selman'ın ağabeyi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, ölüm nedenine dair bilgi verilmeyen Muteb bin Abdulaziz'in naaşı yarın yatsı namazını müteakip, Kabe'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yayımlanan taziye mesajında da Muteb bin Abdulaziz'in Suudi Krallığının kurucusu Kral Abdulaziz'in oğullarından biri olduğu belirtildi.

Ülkede Kral ve Veliahtı tayin eden Biat Heyeti üyesi de olan Bin Abdulaziz, 2009 yılına kadar bazı bakanlıkları üstlenmişti.

KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
Kral Selamn Ağabeyi Suudi Arabistan

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