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Kral Selman'ın ağabeyi Talal bin Abdulaziz hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 18:24 | Son Güncelleme

Kral Selman'ın ağabeyi Talal bin Abdulaziz hayatını kaybetti

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in üvey ağabeyi, Prens Talal bin Abdulaziz hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyon kanalında yer alan habere göre, Prens Talal bin Abdulaziz 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Prens Talal'ın oğlu Abdulaziz de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda babasının vefat ettiğini, 3 gün boyunca taziyelerin kabul edileceğini belirtti.

1931 doğumlu ve Suudi Arabistan Krallığı'nda birçok görevde bulunan Prens Talal, Kraliyet ailesi içinde ıslah çalışmalarını en çok destekleyenler arasında yer alıyordu.

Prens Talal, 2011 yılında Biat Heyetinden istifa ederek dört kardeşiyle birlikte Özgür Prensler Hareketi'ni kurmuştu. Suudi Krallığı'nın anayasal ve parlamenter bir sisteme dönüşmesi çağrısında bulunan Prens Talal, Suud ailesinin yönetimden el çekmesi düşüncesini savunuyordu.

Oğullarından ünlü milyarder Velid bin Talal (63) geçen yıl yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınanlar arasında yer almıştı. Biat Heyeti üyelerinden olan diğer oğlu Halid bin Talal'ın (56) ise 2015'te Muhammed bin Selman'ın 2. Veliaht olması için oy kullandığı Suudi Arabistan basınına yansımıştı.

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Kral Selman'ın ağabeyi Suudi Arabitan Talal bin Abdulaziz

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