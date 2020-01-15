HABER
  4. Kralı Abdullah, Libya yeni Suriye olursa Avrupa'ya ne yapacağını sordu

Kralı Abdullah, Libya yeni Suriye olursa Avrupa'ya ne yapacağını sordu

DÜNYA HABERLERİ  | 15.01.2020 17:35 | Son Güncelleme

?

Fransa, (DHA) ? Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Ürdün Kralı Abdullah, Filistin ile İsrail arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi için ?iki ülke? çözümünden vazgeçilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
Fransa?nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yaptığı konuşmada Ortadoğu?daki problemlere ve çatışmalara değinen Kral Abdullah, Kuzey Afrika?da bulunan Libya?nın yeni Suriye olması halinde Avrupa?ya daha yakın bir ülke olarak Avrupalıların ne yapacağını sordu. Kral Abdullah, babası Kral Hüseyin?in kendisine öğrettiği bir ders olarak barışın sağlanmasının zor bir yol olduğunu ve Avrupa?yı kastederek ?zor yollar dostlarla birlikte daha iyi yürünür? dedi. ABD ve İran arasındaki çatışmaya da değinen Kral Abdullah, bir sonraki sefere iki tarafında geri durmaması halinde dünyanın düşeceği kaosu sorguladı. Dünyanın sabırlı politikaya ihtiyacı olduğunu belirten Kral Abdullah herkesin ölçülü karşılık vermesi gerektiğini ve aydınlanmamış olaylara hızlı reaksiyon göstermemesi gerektiğini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...
ABD'de Uçağın Yerleşim Yerine Yakıt Boşaltması Sonucu 60 Kişi YaralandıABD'de Uçağın Yerleşim Yerine Yakıt Boşaltması Sonucu 60 Kişi Yaralandı
Kosova'da Reçak Katliamı kurbanları anıldıKosova'da Reçak Katliamı kurbanları anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

MHP'li başkan hakkında skandal paylaşımın ardından flaş karar!

MHP'li başkan hakkında skandal paylaşımın ardından flaş karar!

İşte bir döneme damga vuran Huysuz Virjin son hali...

İşte bir döneme damga vuran Huysuz Virjin son hali...

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Trump'tan son dakika açıklaması: Çok kötü bir hissim var

Trump'tan son dakika açıklaması: Çok kötü bir hissim var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mısır'daki AA ofisine baskın!

Mısır'daki AA ofisine baskın!

Rusya'da hükümet istifasını sundu!

Rusya'da hükümet istifasını sundu!

Ünlü fast food zinciri çalışanı 'eli pantolonunda' görüntülendi!

Ünlü fast food zinciri çalışanı 'eli pantolonunda' görüntülendi!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Putin bir kez daha başkan olabilmek için referanduma gidiyor

Putin bir kez daha başkan olabilmek için referanduma gidiyor

Libya'da ateşkese o ülke mi engel oldu?

Libya'da ateşkese o ülke mi engel oldu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.