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  4. Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı!

Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı!

İLGİNÇ HABERLER  | 15.01.2020 13:18 | Son Güncelleme

Fas’ta sosyal medya üzerinden kralı eleştiren bir kişi dört yıl hapis cezasına çarptırılırken bir aktivist ise gözaltına alındı.

Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı!

Fas’ın Settat kentindeki bir mahkeme, Youtube fenomeni Muhammed Sekkaki'ye, “krala hakaret” gerekçesiyle dört yıl hapis cezası verdi. Mahkeme Sekkaki'yi ayrıca, 40 bin Fas Dirhemi (yaklaşık 25 bin Türk Lirası) para cezasına çarptırdı.

"Youtuber" olarak bilinen Sekkaki geçen ay yayınladığı bir videoda, Kral 6. Muhammed’i eleştirirken Faslılar için ise “eşek” ve "aptal” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan sosyal adalet isteyen eylemcilerin yargı süreçlerini eleştiren Ömer Radi adlı bir aktivist ise gözaltına alındı.

İnsan hakları savunucu Ömer Radi, söz konusu göstericilere verilen ağır hapis cezaları nedeniyle sosyal medya üzerinden bir hakimi eleştirmişti.

Kral 6. Muhammed, 2011 yılındaki Arap Baharı gösterilerinin ardından yetkilerinin bir kısmını hükümete devretmişti. Öte yandan Rif Dağları bölgesinde binlerce gösterici 2016’da, sosyal adalet talebiyle sokaklara çıkmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Fas sosyal medya

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