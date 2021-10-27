HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kraliçe 2. Elizabeth, COP26 İklim Zirvesi'ne katılmayacak

Kraliçe 2. Elizabeth, COP26 İklim Zirvesi'ne katılmayacak

27.10.2021 03:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doktorların dinlenmesini tavsiye ettiği Kraliçe 2. Elizabeth, Kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılacak 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) katılamayacak.

Kraliçe 2. Elizabeth, COP26 İklim Zirvesi'ne katılmayacak

Doktorların dinlenmesini tavsiye ettiği Kraliçe 2. Elizabeth, Kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılacak 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) katılamayacak.

95 yaşındaki Kraliçe, geçtiğimiz Çarşamba günü Kuzey İrlanda seyahatini iptal ederek hastanede sağlık kontrollerinden geçmişti.

2. Elizabeth, dün büyükelçilerle yaptığı toplantıları Windsor Kalesi'nden video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi.

Saray'dan yapılan açıklamada, İngiltere Kraliçesi'nin COP26 resepsiyonuna katılmama kararını "üzülerek" aldığı ifade edildi.

Ancak Saray, Kraliçe'nin zirveye bir video mesaj göndereceğini bildirdi.

Kraliçe'nin, COP26'nın iklim değişikliği konusunda anlamlı bir eylemle sonuçlanmasını çok istediği ve yokluğunun başkalarının zirveye katılmama nedeni olarak sunulmamasını umduğu anlaşılıyor.

Ekim ayı başlarında Galler Parlamentosu'nun açılış törenlerine katılan Kraliçe'nin, etrafındakilerle ayaküstü gerçekleştirdiği sohbette, "insanların iklim meselelerinde konuşup ama icraate geçmemesi sinir bozucu" dediği duyulmuştu.

Salı günü yayımlanan fotoğraflarda Kraliçe'nin, Buckingham Sarayı'ndan kendisiyle konuşan Güney Koreli ve İsviçreli büyükelçileri selamlarken kameraya gülümsediği görüldü.

Bu fotoğraflarla birlikte Kraliçe, 19 Ekim akşamı Windsor Kalesi'nde düzenlenen Küresel Yatırım Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasından bu yana ilk kez görüldü.

Küresel Yatırım Zirvesi'nin ertesi gününde Buckingham Sarayı, Kraliçe 2. Elizabeth'in birkaç gün dinlenmesi yönünde doktorların verdiği tavsiyeleri 'gönülsüzce' kabul ettiğini bildirmişti.

Ardındansa Kraliçe Windsor Kalesi'ne dönmeden önce 20 Ekim Çarşamba gecesini hastanede geçirmişti.

Kraliçe Elizabeth'in 'ön incelemeler' için hastaneye başvurduğu belirtilen açıklamada, "moralinin iyi olduğu" belirtilmişti.

Buckingham Sarayı, yaptığı son açıklamada ise şunları söyledi:

"Kraliçe, dinlenme tavsiyesini takiben Windsor Kalesi'nde hafif görevler üstleniyor.

"Majesteleri, 1 Kasım Pazartesi günü gerçekleşecek COP26'nın akşam resepsiyonuna katılmak için Glasgow'a gitmemesine üzülerek karar verdi."

Açıklama şu ifadelerle son buldu:

"Majesteleri resepsiyona katılmayacağı için hayal kırıklığına uğradı, ancak bir video mesajı aracılığıyla delegelere hitap edecek."

Kraliçe'nin Çarşamba günkü bütçe görüşmeleri öncesinde Maliye Bakanı Rishi Sunak'la konuşmak da dahil olmak üzere hafif görevleri yerine getirmeye devam etmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldularSular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldular
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Irak hükümeti: DEAŞ saldırısında 11 kişi öldüIrak hükümeti: DEAŞ saldırısında 11 kişi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EDHO için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

EDHO için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Skandal olay sonrası ilk açıklama geldi

Skandal olay sonrası ilk açıklama geldi

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına valilikten cevap

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına valilikten cevap

THY duyurdu! Sudan'a yapılacak seferler iptal edildi

THY duyurdu! Sudan'a yapılacak seferler iptal edildi

Aliyev'in yanında duyurdu! Erdoğan'dan Ermenistan'a mesaj

Aliyev'in yanında duyurdu! Erdoğan'dan Ermenistan'a mesaj

Erdoğan'ın sözleri sonrası konuşması tekrar gündem olmuştu

Erdoğan'ın sözleri sonrası konuşması tekrar gündem olmuştu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.