HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kraliçe 2. Elizabeth'e tazminat şoku

Kraliçe 2. Elizabeth'e tazminat şoku

07.07.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkelerden Jamaika, İngiltere'nin transatlantik köle ticaretindeki rolü nedeniyle kurbanlar ve aileleri için Kraliçe 2. Elizabeth'ten tazminat talep etmeye hazırlanıyor.

Kraliçe 2. Elizabeth'e tazminat şoku

Jamaika hükümeti, köleliğin zarar verici etkilerinin hala devam ettiğini belirterek Kraliçe 2. Elizabeth ve İngiltere'ye sunulmak üzere tazminat dilekçesi hazırlayacaklarını bildirdi.

MUHALEFETTEN DESTEK

Kültür, Toplumsal Cinsiyet, Eğlence ve Spor Bakanı Olivia Grange, yaptığı açıklamada, "Transatlantik köle ticaretinin kurbanları ve torunları için telafi edici adalet arayışına yönelik çabamızda daha fazla adım attığımızı duyurmaktan özellikle memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Kraliçe Elizabeth onayladı! Kanada'nın 154 yıllık tarihinde bir ilkKraliçe Elizabeth onayladı! Kanada'nın 154 yıllık tarihinde bir ilk

Söz konusu tazminat dilekçesi adımı, Jamaika'daki muhalefet partisi Halkın Ulusal Partisi (PNP) tarafından da desteklendi.

PNP lideri Mark Golding, muhalefetin kölelik tazminatı çağrısını oldukça uzun zamandır desteklediği açıklamasında bulundu.

İngiliz tahtının sahibi, İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkelerde devlet başkanı görev ve yetkilerini, kendisi tarafından atanan Genel Valiler aracılığı ile sürdürüyor.

İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkelerde hükümet programı, Başbakanlar tarafından hazırlansa da Kraliçe'nin temsilcisi olarak Genel Valiler tarafından okunuyor. Bu durum, Devlet Başkanı olduğu için hükümetin "Kraliçe'nin hükümeti" olarak kabul edilmesinden kaynaklanıyor. İngiltere'de de Başbakan tarafından hazırlanan programı Kraliçe bizzat kendisi okuyor.

Kraliçe Elizabeth ile görüşmesi sonrası Biden'dan şaşırtan sözler: Bana annemi hatırlattıKraliçe Elizabeth ile görüşmesi sonrası Biden'dan şaşırtan sözler: Bana annemi hatırlattı

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tuvalette acı sürpriz! Piton penisinden ısırdı, dehşeti yaşattıTuvalette acı sürpriz! Piton penisinden ısırdı, dehşeti yaşattı
Kaşıntı ve pullanma varsa dikkat! Bakın neden oluyormuşKaşıntı ve pullanma varsa dikkat! Bakın neden oluyormuş
''Pes'' dedirten olay! Aralarında doktor da var''Pes'' dedirten olay! Aralarında doktor da var
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bez Bebek’in Yağmur’u son haliyle sosyal medyayı salladı

Bez Bebek’in Yağmur’u son haliyle sosyal medyayı salladı

33 ile yeni emniyet müdürü atandı

33 ile yeni emniyet müdürü atandı

'Tosuncuk'un 26 saat süren sorgusu bitti

'Tosuncuk'un 26 saat süren sorgusu bitti

Ünlü gazeteci sokak ortasında vuruldu

Ünlü gazeteci sokak ortasında vuruldu

Hande Ataizi tatilden paylaştı: Modern aile

Hande Ataizi tatilden paylaştı: Modern aile

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, serbest bırakıldı!

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, serbest bırakıldı!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Bataklık' operasyonunda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

'Bataklık' operasyonunda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi

'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.