Kraliçe 2. Elizabeth ile Prenses Charlotte'ın benzerliği

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Fotoğrafın yayınlanması sonrası İngiliz medyası; Prens William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın kızları Prenses Charlotte ile Kraliçe Elizabeth arasındaki benzerliğe dikkat çekti. Gündeme gelen başka bir konu ise Kraliçe’nin şoförlüğü oldu. Kraliçe’nin savaş sırasında orduda kamyon şoförlüğü yaptığı biliniyor. Savaş esnasında araç kullanmayı öğrenen Kraliçe, tamir işlerine de katılıyordu. Hatta 2. Elizabeth sık sık kendi otomobilini kullanıyor.