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Kraliçe 2. Elizabeth ile Prenses Charlotte'ın benzerliği

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 01.09.2018 13:51 | Son Güncelleme

Sağlık sorunları nedeniyle bazı sorumluluklarını hanedan üyelerine devredeceği için "emekliye ayrılabileceği" spekülasyonları çıkan Kraliçe 2. Elizabeth, 91 yaşında kendi otomobilini kullanırken görüntülendi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in İkinci Dünya Savaşı yıllarında, henüz 18 yaşındayken çekilmiş fotoğrafının renklendirilmiş hali ilk kez yayınlandı.

Kraliçe 2. Elizabeth 91 yaşında otomobil kullanırken görüntülendi

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İngiliz sanatçı Richard James Molloy’un renklendirdiği fotoğrafta Elizabeth bir kamyonda askeri üniformayla görülüyor.
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Fotoğrafın yayınlanması sonrası İngiliz medyası; Prens William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın kızları Prenses Charlotte ile Kraliçe Elizabeth arasındaki benzerliğe dikkat çekti. Gündeme gelen başka bir konu ise Kraliçe’nin şoförlüğü oldu. Kraliçe’nin savaş sırasında orduda kamyon şoförlüğü yaptığı biliniyor. Savaş esnasında araç kullanmayı öğrenen Kraliçe, tamir işlerine de katılıyordu. Hatta 2. Elizabeth sık sık kendi otomobilini kullanıyor.
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, son olarak pazar günkü kilise ayinininden dönüşte kendi otomobilini kullanırken görüntülendi.
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91 yaşındaki Kraliçe'nin, Jaguar marka aracını kullanırken yanında korumalarından birinin oturduğu göze çarptı.
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II. Dünya Savaşı döneminde İngiltere ordusunda mühendis ve sürücü olarak görev yapan Kraliçe Elizabeth, ilerleyen yaşına rağmen İngiltere'de bulunduğu vakitlerde arada sırada direksiyon başına geçiyor.
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Ancak yurtdışı gezilerinde ve resmi temaslarında aracını kendi kullanmıyor.
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İşte Kraliçe 2. Elizabeth'in daha önce çok konuşulan fotoğraflarından bazıları...
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Kraliçe 2. Elizabeth ingiltere

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