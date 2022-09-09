Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni ne zaman? Kraliçe Elizabeth nereye defnedilecek, cenaze töreni nasıl olacak?

Kraliçe 2. Elizabeth, 9 Eylül 2022 Cuma gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Birçok kişi basında yer alan haberler sonrası cenaze törenine ilişkin internette araştırma yapmaya başladı. Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni ne zaman, nereye defnedilecek? İşte Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni ile ilgili merak edilenler...

KRALİÇE 2. ELIZABETH'İN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Kraliçe Elizabeth'in cenaze törerininin nasıl olacağı, veliahtın nasıl tahta oturacağı çok dikkatli hazırlanan bir planla devreye sokulacak.

Cenaze töreninin birkaç gün içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

İngiliz hükümetinin Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün hemen ardından yapılacaklara ilişkin güvenlik önlemlerinin yanı sıra sosyal medya kısıtlamalarının da yer aldığı "Londra Köprüsü Operasyonu" kod adlı planının ayrıntıları basında yer aldı.

KRALİÇE 2. ELIZABETH'İN CENAZE TÖRENİ NASIL OLACAK?

Kraliçenin ölüm haberinin nasıl duyurulacağı 1960 yılında planlandığı öne sürülüyor.

Kraliçe'nin tabutu, Buckingham Sarayı'ndan Westminster Sarayı'na bir geçit töreniyle götürülecek. Burada katafalka konulacak tabut, üç gün boyunca günde 23 saat halk tarafından ziyaret edilebilecek.

İNGİLTERE'NİN YENİ KRALI CHARLES KİMDİR?

İngitere'nin yeni kralı Charles veya tam adıyla Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor 14 Kasım 1948'de Londra'da doğdu.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve Philip Mountbatten'ın oğludur.

Çiftin ilik çocuğu olarak doğan Charles, VI. George ve Kraliçe Elizabeth'in torunları olarak dünyaya geldi. Cheam ve Gordonstoun okullarında eğitim gördü. Eğitim sürecini Geelong Gramer Okulu Timbertop Kampüsü'nde geçirdi. Cambridge Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nde lisans eğitimi alan Charles, üniversite eğitiminin ikinci yılının bir döneminde, Aberystwyth'de bulunan Wales University College'da Galler dili ve tarihi eğitimini aldı.

Kral Charles, 1971'den 1976 yılına kadar Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Donanması'nda hizmet verdi. 1976 yılında "The Prince's Trust" vakfını kurdu.

1981 yılında Diana Spencer ile evlendi vebu evlilikten Prens William ve Prens Harry adında çocukları oldu. Çift, 1996 yılında boşandı. Prens, Camilla Parker Bowles ile 2005 yılında evlendi.

İNGİLTERE'NİN YENİ KRALİÇESİ CAMİLLA KİMDİR?

Camilla Rosemary Shand, 17 Temmuz 1947'de üst sınıf bir ailenin ferdi olarak doğdu ve Doğu Sussex bölgesinde South Downs kenarında büyüdü.

İlk olark Dumbrells’de ardından Queen’s Gate School’da eğitim gördü. Akabinde de İsviçre ve Fransa’da yüksek eğitim aldı.

Camilla, 1965 yılında henüz 17 yaşındayken Andrew Parker Bowles ile tanıştı ve 7 yıl birlikte oldu. Diğer yandan Prens Charles ile bir polo maçında tanıştı. Ancak Camilla Bowler ile nişanlandı ve hemen sonrasında da evlendi. 1995 yılında Camilla ve Andrew boşandıklarını açıkladı. 10 Şubat 2005 tarihinde Camilla ile Charles nişanlandı ve 9 Nisan 2005 tarihinde ise Windsor Guildhall’da evlendiler.

