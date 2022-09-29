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Kraliçe 2. Elizabeth'in ölüm nedeni belli oldu!

29.09.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm nedeni belli oldu. 8 Eylül tarihinde 96 yaşında hayatını kaybeden 2. Elizabeth'in "yaşlılık" nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Resmi ölüm sertifikası kızı Prenses Anne tarafından imzalandı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölüm nedeni belli oldu!

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm sertifikasında, hayatını kaybetmesinin nedeninin "yaşlılık" olduğu bildirildi.

İskoç Ulusal Kayıtlarının yayımladığı ölüm belgesinde, Kraliçe'nin yaşlılık nedeniyle 8 Eylül'de yerel saatle 15.10'da hayatını kaybettiği bildirildi.

Ölüm belgesinin, Kraliçe Elizabeth'in son 24 saatinde yanında olan kızı Prenses Anne tarafından imzalandığı kaydedildi.

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KRALİÇE 2. ELİZABETH'İN VEFATI

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kraliçe'nin cenazesi için resmi tören, 19 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde dünya genelinden üst düzey devlet yetkililerin katılımıyla düzenlenmişti.

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Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip aile üyelerinin katıldığı özel bir törenle defnedilmişti. (AA)

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İngiltere 2. elizabeth
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