Kraliçe 2. Elizabeth ölürse ne olacak? "Londra Köprüsü yıkıldı"

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth sağlık durumu nedeniyle gözetim altına alındı. Ajansların son dakika geçtiği habere göre Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlık durumunun iyi olmadığı bildirildi. Öte yandan Kraliçe 2. Elizabeth'in ölüm haberi duyurulacağı zaman yapılacak planlar ise kamuoyuyla paylaşıldı.

NTV'de yer verilen haber göre, İngilizler, hatta Kraliçe'nin kendisi bile yıllardır o gün için hazırlık yapıyor. İngiltere kraliçesinin cenazesi ve yas süreci titizlikle planlanıyor.

"LONDRA KÖPRÜSÜ YIKILDI"

Plan şöyle işleyecek. İngiltere hükümdarının ölümü ilk olarak Başbakan'a bildirilecek. Bunun için özel bir kod kullanılacak. O kodun "Londra Köprüsü yıkıldı" olduğu belirtiliyor. Bu mesajı alan başbakan hemen hazırlıklara başlayacak.

Kraliçe'nin ölümü ilan edilmeden önce sarayın çalışanlarının büyük bölümü izne çıkarılacak. Akşam saatlerinde öldüyse İngiltere halkına kötü haber sabah 8'de duyurulacak. Bu duyuruyu resmi yayın kuruluşu BBC yapacak. Tüm komedi ve eğlence programları kaldırılacak.

BBC spikerleri siyah ceket ve kravatlarını hep hazırda tutuyor ve kraliçenin ölümünü nasıl anons edecekleri konusunda zaman zaman prova yapıyor.

Ölümün ilanın ardından ülkede 12 günlük yas süreci başlayacak. Cenaze günü borsa ve bankalar tatil edilecek. Ülkede yaşam neredeyse durma noktasına gelecek bunun ingiliz ekonomisine milyarlarca sterline mal olması bekleniyor.

Kraliçe'nin naaşı ilk olarak halkın ziyaretine açılacak. Torunları naaşın başında nöbet tutacak.

Cenaze töreninse 12 gün sonra düzenlenmesi planlanıyor. Tüm dünya liderleri Westminster abbey kilisesindeki törene akın edecek. Dünya genelinde de milyonlarca kişi ekran başında olacak.

Törenin ardından kraliçe kendi belirlediği bir yere gömülecek. Seçenekler arasında babasının mezarının bulunduğu sen George Şepali var.

PRENS CHARLES KRAL OLACAK

Yas dönemi sona erince muhtemelen bir yıl sonra Prens Charles, Kraliçe'nin yerine resmen tahta çıkacak. Bunun için görkemli bir tören düzenlecek. Prens Charles kral olduğunda farklı bir isim kullanacak.

Ülkede paraların üzerindeki kraliçe resimleri de Prens Charles'inkilerle değiştirilecek. İngiliz marşı da değişecek.

Tanrı kraliçeyi korusun sözünün yerini tanrı kralı korusun alacak. Ülkede kraliçenin simgelerinin yer aldığı polis ve asker kıyafetlerinin yanı sıra pasaportlar da yenilenecek.

ELİNDEKİ MORLUKLAR GÖZDEN KAÇMADI

Öte yandan geçtiğimiz gün İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss'ı kabul eden Kraliçe 2. Elizabeth'in elindeki morluklar dikkatlerden kaçmamıştı.

ÇOCUKLARI VE TORUNLARI İSKOÇYA'YA GİDİYOR

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sağlık durumundan endişe edildiği gerekçesiyle tıbbı gözetim altında tutulması nedeniyle Kraliçe'nin çocukları ve torunları İskoçya'ya gidiyor.

BBC'nin haberine göre, İngiltere Veliaht Prensi Charles ile eşi Camilla, 2. Elizabeth'in bulunduğu Balmoral Malikanesi'ne gitti.

Öte yandan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Cambridge Dükü Prens William da Balmoral'a gidiyor.

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın sözcüsü de çiftin İskoçya'ya seyahat edeceği bildirdi.

Kraliçe'nin diğer çocukları Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward'ın da Balmoral'a gitmesi bekleniyor.

