Kraliçe 2. Elizabeth'ten torununa destek

LONDRA (AA) - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, torunu Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın Kraliyet ailesi görevlerini bırakma kararına destek verdi.

Kraliçe, kendi başkanlığında gerçekleştirilen aile toplantısının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Toplantıyı, "yapıcı bir tartışma" diye nitelendiren 2. Elizabeth, "Ben ve ailem, Harry ile Meghan'ın genç bir aile olarak yeni bir hayat kurma arzusunu tamamen destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kraliçe açıklamasında, "Kraliyet ailesinin tam zamanlı çalışan üyesi olarak kalmalarını tercih edecek olsak da ailemin değerli bir parçası olarak kalıp, daha özgür bir hayat yaşama dileklerine saygı duyuyor ve anlıyoruz." değerlendirmesine yer verdi.

Çiftin, yeni hayatlarında kamu kaynaklarına dayanarak yaşamak istemediklerini de açıkça ortaya koyduklarını aktaran Kraliçe, şunları kaydetti:

"O nedenle çiftin zamanlarının bir kısmını Kanada'da, bir kısmını İngiltere'de geçirecekleri bir geçiş dönemi olması konusunda anlaşıldı. Bunlar ailem için çözülmesi karmaşık konular. Daha yapılacak işler var ancak önümüzdeki günlerde nihai karara varılmasını istedim."