Kraliçe Amastris’in tapınak kalıntılarına ulaşıldı

Amasra'da bir ailenin okul yapımı için bağışladığı arazide temel kazıları sırasında tarihi sütun ve mermerlere rastlanıldı. Durumun Amasra Müze Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından arazide yapılan kazılarda, 5 tane 6 metre boyunda sütun ile sütunların yerleştirildiği hayvan figürlü taban mermer kaidelere ulaşıldı.

Eserleri Kraliçe Amastris'e ait tapınak kalıntıları olarak değerlendirdiklerini ifade eden Amasra Müze Müdür Vekili Ahmet Çapkun, “Kazı çalışmalarını detaylı şekilde sürdürebilmek için durdurduk. Alanda daha detaylı bilimsel kazı ve araştırma yapılacak. Ancak bu çalışmalardan sonra kesin bir sonuca ulaşacağız" dedi.

İlçede bu zamana kadar yapılan kazılarda çok sayıda tarihi esere rastlandığını kaydeden Bartın Kültür ve Turizm İl Müdürü Fuat Dursun da, “Bölgede geniş çaplı kurtarma kazısı yapacağız. Ortaya çıkan eserler, ilçedeki üzeri örtülü tarihi ve antik şehri gün yüzüne çıkarma adına ümit veren bulgular. Sahip olduğumuz yer altındaki serveti, insanlığın mirası olan bu tarihi mekanları bulup insanlarımızın hizmetine ve tanıtımına sunacağız" diye konuştu.

(İHA)

