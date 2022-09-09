Kraliçe Elizabeth 96 yaşında öldü! Selin Ciğerci'nin yorumu dikkat çekti

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth hayatını kaybetti. Buckingham Sarayı tarafından yapılan, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde öldü" açıklamasıyla duyurulan ölüm haberinin ardından sosyal medya yıkıldı.
Dünya bu ölümü konuşurken Selin Ciğerci de konuya tepkisiz kalmadı.
Ciğerci paylaşımında "Kocasının hasretine dayanamadı erken gitti" dedi.
Selin Ciğerci'nin "Erken gitti" yorumuna takılan takipçileri "Kadın neredeyse 100 yaşındaydı erken mi?" yorumları yaptı.
9 Nisan 2021'de İngiltere Prensi Philip, 99 yaşında hayatını kaybetmişti. Prens 28 gece boyunca hastanede yatmıştı. Taburcu olurken verdiği görüntü ise dünyayı şoke etmişti.
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