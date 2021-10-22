Kraliçe Elizabeth geceyi hastanede geçirdi

Kraliçe II. Elizabeth'in doktoru tarafından dinlenmesi tavsiye edildikten sonra, Buckingham Sarayı tarafından Kraliçe'nin ön araştırmalar için bir gece hastanede kaldığı açıklandı.

95 yaşındaki Kraliçe'nin, Perşembe günü Windsor Kalesi'ne geri döndüğü ve moralinin iyi olduğu belirtildi.

"MORALİ YERİNDE"

Buckingham Sarayı tarafından, "Birkaç gün dinlenmek ve tıbbi tavsiyeler için, Kraliçe Çarşamba öğleden sonra bazı ön araştırmalar için hastaneye gitti. Perşembe öğle yemeği saatinde Windsor Kalesi'ne döndü ve morali yerinde." şeklinde açıklama yapıldı.

Uzmanlar ise, Kraliçe'nin koronavirüs ile ilgili bir durumunun olmadığını belirtti.



