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Kraliçe Elizabeth'i anma törenine damga vurdu! Meghan'ın topuklu ayakkabısındaki sembol olay oldu

19.09.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından İngiltere'deki yas devam ediyor. Kayınvalidesi Elizabeth'i anma törenine katılan Meghan Markle'nin ayakkabısının altındaki işaret olay oldu. Prens Harry ile birlikte törene katılan Meghan'ı, ailenin istemediği daha önce evlenip boşandığı için sıcak bakılmadığı iddia edilmişti.

Kraliçe Elizabeth'i anma törenine damga vurdu! Meghan'ın topuklu ayakkabısındaki sembol olay oldu

İngiliz medyası, Elizabeth'i anma törenine gelen Meghan Markle'nın ayakkabasının altında bir işaret olduğunu fark etti. Üç düz çizgi ve bir eğri çizgiden oluşan sembolun anlamı merak edildi. Bazıları Meghan'ın Elizabeth'i anmak için saygıdan böyle bir sembol tercih ettiğini düşündü bazıları ise tam tersini...

KRALİÇE ELİZABETH'İN HEDİYELERİNİ TAKTI

Meghan'ın eğilip Elizabeth'i andığı sırada topuklu ayakkabısının altındaki sembol dikkat çekti. Harry ile Meghan, Kraliçe'nin hafta başındaki geçit göreninde el ele tutuştu. Meghan ayrıca 2018'de Elizabeth tarafından hediye edilen inci ve pırlanta küpeleri taktı.

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SEMBOLUN GİZEMİ ÇÖZÜLEMEDİ

Meghan Makle'nin topuklu ayakkabısının altındaki sembollerin gizemi çözülemedi. O sembol, İngiliz medyasında haber olurken sosyal medyada da geçit töreninden daha fazla konuşuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Meghan Markle Kraliçe Elizabeth
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