Kraliçe Elizabeth kullanmaya başladı! İçinde yok yok

Kraliçe II. Elizabeth'in bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraştığı iddia edilmişti. Kraliçe, son olarak da Kovid-19'u atlatmıştı. Raporlardaki iddialara göre ise artık Buckingham Sarayı'nda değil bin yıllık Windsor Kalesi'nde yaşayacağı açıklanan kraliçe etrafta dolaşabilmek için bir golf arabası almış durumda.

İÇİNDE BUZDOLABI BİLE VAR

"The Queen Mobile" olarak adlandırılan yaklaşık 82 bin dolarlık golf arabasının içinde yok yok. İngiliz basınından Metro'nun haberine göre, dört kişilik araç, buzdolabı ve bilgi-eğlence ekranı ile birlikte geliyor. Ayrıca 70 km/s'ye yakın bir azami hıza, 80 km menzile, aynı zamanda kahverengi deri koltuklara, Bluetooth hoparlörlere, ısıtmalı ön cama ve 14 inç alaşım jantlara sahip.

95 yaşındaki kraliçenin yeni aracı iki hafta önce satın aldığı ve Windsor Kalesi arazisinde gezintiye çıkmak için kullandığı öne sürülüyor. Bir kaynağın iddiasına göre ise bacaklarında rahatsızlık yaşayan kraliçe için bu "mükemmel" bir çözüm.

