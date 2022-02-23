Kraliçe Elizabeth sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalanan Kraliçe Elizabeth iyileşti mi?

Kraliçe Elizabeth sağlık durumu nasıl? sorusunun yanıtına ulaşmak isteyen vatandaşlar basında yer alan haberlerin ardından konuya ilişkin araştırma yapıyor. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumuna ilişkin Buckingham Sarayı'ndan yeni bir açıklama geldi. Kraliçe Elizabeth ile ilgili detaylar haberimizde.

KRALİÇE ELİZABETH'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bir süre önce Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kraliçe Elizabeth'in koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtilmişti. Konuya ilişkin yapılan açıklamada Kraliçe Elizabeth'in semptomları ve sağlık durumu hakkında bilgiye de yer verilmişti.

Kraliçenin durumu hakkında Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklama "Majesteleri, hafif soğuk algınlığı semptomları yaşıyor fakat önümüzdeki hafta Windsor'da bazı görevlerine devam etmeyi bekliyor. Kraliçe tıbbi yardım almaya devam edecek ve tüm uygun yönergeleri takip edecek" ifadeleri kullanılmıştı.

Buckingham Sarayı'ndan Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumu ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

KORONAVİRÜSE YAKALANAN KRALİÇE ELİZABETH İYİLEŞTİ Mİ?

İşte Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklama:

"Majesteleri hafif soğuk algınlığı semptomları yaşıyor ancak önümüzdeki hafta Windsor'daki bazı görevlerine devam etmeyi bekliyor. Kraliçe tıbbi yardım almaya devam edecek ve tüm uygun talimatları takip edecek."

NİSAN AYINDA 96 YAŞINDA OLACAK

Kraliçe 2. Elizabeth, Nisan ayında 96 yaşına basmış olacak. İngiltere Başbakanı Boris Johnson 2. Elizabeth için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Önceki hafta Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Charles da Covid-19'a yakalanmıştı.

73 yaşındaki Prens Charles salgının başından bu yana 2. defa Kovid-19'a yakalanırken, Kraliçenin 8 Şubat 2022 günü Windsor kalesinde Prens Charles ile temasta bulunduğu öğrenildi.