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Kraliçe Elizabeth tren istasyonunda! Toplu taşıma kartına para yükledi...

17.05.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, İngiltere’nin başkenti Londra’da tren istasyonuna sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kraliçe Elizabeth’in yapımı tamamlanan Elizabeth Hattı’nın bulunduğu Paddington İstasyonu’na gerçekleştirdiği ziyarette dikkat çeken anlar yaşandı. Kraliçe’yi karşılayanlar arasında İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın da bulunduğu ziyarette, Kraliçe’ye toplu taşıma kartı olarak kullanılan ‘Oyster Kart’ verildi ve bilet makinesindeki kullanımı gösterildi.

Kraliçe Elizabeth tren istasyonunda! Toplu taşıma kartına para yükledi...

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Paddington İstasyonu’na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Yapımı tamamlanan ve 24 Mayıs’ta açılışının yapılacağı ’Elizabeth Hattı’nı (Crossrail) görmek isteyen 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, küçük oğlu Wessex Kontu Prens Edward ile istasyona geldi. Kraliçe Elizabeth ve Prens Edward, tren istasyonunda İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ve Transport for London Komiseri Andy Byford tarafından karşılandı.

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TOPLU TAŞIMA KARTI VERİLDİ

İstasyonda bulunan makinistlerle ve istasyon görevlileri ile tanışarak sohbet eden Kraliçe Elizabeth’e Londra’da toplu taşıma kartı olarak kullanılan ‘Oyster Kart’ verildi ve bilet makinesindeki kullanımı gösterildi.

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"HEPİMİZ İNANILMAZ DERECEDE ETKİLENDİK"

Onuruna adı verilen Elizabet Hattı’nı “resmen açtığını” belirten bir plaket açan Kraliçe Elizabeth, yaklaşık 10 dakika boyunca istasyonda vakit geçirdi. Kraliçe’yi görmenin harika olduğunu belirten Başbakan Johnson yaptığı açıklamada, “Hepimiz inanılmaz derecede etkilendik ve duygulandık. Bugün Elizabeth Hattı’nı açmaya geldiği için majestelerine minnettarız” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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