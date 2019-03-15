Kraliçe Elizabeth’den Yeni Zelanda’daki katliamda ölenler için taziye mesajı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Yeni Zelanda’da camiye yapılan saldırıda hayatını kaybeden 49 kişi için üzüntülerini ve taziyelerini bildirdi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth yayımlanan taziye mesajında, "Christchurch’te meydana gelen korkunç olaylarından derin üzüntü duydum ve hayatını kaybedenlerin aile ve dostlarına taziye için Prens Filip’i gönderiyorum” dedi.

Kraliçe Elizabeth mesajında, "Yaralılara yardımda bulunan acil servislere ve gönüllülere takdirlerimi sunarım. Bu trajik zamanda düşüncelerim ve dualarım Yeni Zelandalılarla beraberdir” ifadelerini kullandı.

Bugün Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan saldırıda 49 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

