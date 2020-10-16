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Kraliçe II. Elizabeth, 7 ay sonra ilk resmi ziyareti için dışarı çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.10.2020 11:00 | Son Güncelleme

Kraliçe II. Elizabeth, 7 ay sonra ilk resmi ziyareti için konutundan ayrıldı. Kraliçe, maskesiz şekilde torunu Prens William ile Porton Down Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı’nı ziyaret etti.

Kraliçe II. Elizabeth, 7 ay sonra ilk resmi ziyareti için dışarı çıktı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle işlerini Kraliyet Konutu’ndan dijital ortamda sürdüren Kraliçe II. Elizabeth, 7 ay sonra ilk resmi ziyareti için dışarı çıktı.

Porton Down Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı’na ziyaret gerçekleştiren Kraliçe’ye torunu Prens William eşlik etti.

Helikopterle ülkenin gizli bilimsel ve kimyasal silah çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvara gelen Kraliçe II. Elizabeth, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında görev alan bilim adamlarıyla da tanıştı.

Sosyal mesafe kuralına uyulduğu gözlemlenen ziyarette Kraliçe’nin maske takmaması ise dikkat çekti. Söz konusu ziyaret öncesi görevlilere Covid-19 testi yapıldığı belirtildi.

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