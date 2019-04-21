Kraliçe II. Elizabeth 93 yaşında

II. Elizabeth, İngiltere'nin yanı sıra Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Jamaika ve Papua Yeni Gine'nin de aralarında olduğu irili ufaklı bir dizi ülkenin de hükümdarı konumunda. Bütün bu ülkeler dikkate alındığında Elizabeth döneminde başbakanlık yapanların sayısı 150'yi geçiyor.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor ya da daha çok bilinen adıyla Kraliçe II. Elizabeth bugün 93'üncü yaşını kutluyor.

LONDRA (AA) - Bugün 93 yaşına giren Kraliçe II. Elizabeth, tahtta olduğu süre içinde 13'ü İngiltere'de olmak üzere kendisini hükümdar kabul eden ülkelerde 150'den fazla başbakan gördü.

Geleneksel olarak her yıl biri gerçek, diğeri törensel olmak üzere iki kere doğum günü kutlayan Kraliçe, 21 Nisan 1926'da dünyaya geldi.

6 Şubat 1952'de kraliçe olan Elizabeth, İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanını taşıyor.

Elizabeth, 2015'te 89 yaşındayken büyükannesi Kraliçe Victoria'nın en uzun süre tahtta kalma rekorunu kırmıştı.

Kraliçe'nin tahtta kalma rekoru, en büyük oğlu 70 yaşındaki Galler Prensi Charles'ın da Birleşik Krallık'ta en uzun süredir tahtı bekleyen varis olmasına neden oldu.

- "Emekliye" ayrılabilir

Kraliçenin son dönemde gözlerden uzakta olması ve halkla bir araya geldiği etkinliklere katılımındaki düşüş, dikkatleri kraliçenin sağlık durumuna çekiyor.

Son 3 yılda yaşadığı sağlık sorunları ile bazı sorumluluklarını hanedan üyelerine devretmesi, Kraliçe II. Elizabeth'in "emekliye ayrılabileceği" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Kraliçe'nin eşi Prens Philip, önceki yıl resmi görevlerini bırakarak "emekliye" ayrılmıştı.

- Azil seçeneği de var

Kraliçenin sağlık sorunlarının artması ve kendi iradesiyle tahtı bırakmaması durumunda İngiliz kanunlarına göre parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası başkanının da aralarında olduğu bazı siyasetçi ve bürokratlardan oluşan bir heyet kendisini görevden azledebiliyor.