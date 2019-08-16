Kraliçe inciri üreticinin yüzünü güldürdü

İngiltere veliahdı William’ın eşi Cambridge düşesi Kate’in hamilelik döneminde sabah bulantılarında yediği Bursa’nın siyah incirinin hasadına başlandı. Bu yıl 38,3 milyon dolarlık incir ihracatı hedefleniyor.

Dünyada sadece Bursa’da yetişen, sütün iki katı kalsiyumun yanı sıra C vitamini haricinde bütün vitaminleri ihtiva eden ve büyük kısmı yurt dışına ihraç edilen siyah incirin hasadının başlaması yüzleri güldürdü. Sabahın erken saatlerinde traktör ve araçlarıyla tarlaya giden vatandaşlar incirlerini topluyor. Daha sonra kasalara konulan incirler, köydeki ihracatçı firmalara getiriliyor. Burada incirler firma çalışanları tarafından kasalara dizilip yurt dışına ihraç ediliyor.

Türkiye siyah incir üretiminin yüzde 90’ını karşılıyor

Öte yandan Bursa siyah inciri, Türkiye’nin siyah incir üretiminin yüzde 90’ını karşılıyor. Bursa’nın 36 köyünde yılda 20 bin ton civarında üretilen siyah incirin yüzde 90’ı ihraç ediliyor. Cambridge düşesi Kate’in sabah bulantılarına karşı Bursa inciri yediğinin ortaya çıkmasıyla büyük üne kavuşan siyah incir, uzun raf ömrü, iri dış görüntüsü, tadı ve muhteşem lezzetiyle dünyanın en kaliteli inciri olarak kabul ediliyor. Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve uzak doğu ülkeleri Japonya ve Çin başta olmak üzere 44 ülkeye ihraç edilen siyah incirden bu yıl 38,3 milyar dolarlık ihracat hedefleniyor.