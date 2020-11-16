Kraliçe Marie-Antoinette'in ipekten ayakkabısı satıldı

4.7 cm'lik topuğa ve 22.5 santimetrelik uzunluğa sahip ayakkabı yaklaşık 36 ayak numarasına denk geliyor.

Tahmin edilen fiyatının yaklaşık dört üzerinde satılan ayakkabı, Kraliçe'nin baş oda hizmetçisi Madame Campan'ın yakın arkadaşı Marie-Emilie Leschevin de Prevoisin'e hediye edilmişti. 1816'da hayatını kaybeden Prevoisin'in ailesi bu tarihten beri ayakkabıyı saklıyordu.

Marie-Antoinette (1755-1793) Kutsal Roma İmparatoru I. Francis'in ve Avusturya İmparatoriçesi Maria Theresa'nın kızı idi. 14 yaşında iken Fransa ile diplomatik bir bağlaşma sağlama amacıyla XVI. Louis ile evlendirildi. Başlangıçta Fransa’da sevilmesine karşın, zamanla Avusturya ile bağları kuşku yaratmaya başladı. Marie Antoinette 1778'den sonra "kraliçe" sıfatı ile etkin olarak politika ile ilgilendi. Bastille'in alınmasından sonra Kralı Meclisin reformlarına direnmeye teşvik etmişti.

Sarayın harcamaları — Marie-Antoinette'in harcamaları dışında — devlet bütçesinin yüzde 7'sini oluşturuyordu.

Kendisi ve Kral Louis XVI giyotinle idam edilirken, 10 yaşındaki oğulları da hapiste öldü. Aileden geriye sadece kızları, Marie Therese hayatta kaldı ve 1796 yılında Avusturya'ya gönderildi.

