HABER

Kraliçe Maxima’nın Muhammed bin Selman’la görüşmesi Hollanda Meclisinde topa tutuldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2019 13:30 | Son Güncelleme

Hollanda Kraliçesi Maxima’nın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesi ve görüşmede Cemal Kaşıkçı cinayetini gündeme getirmemesi, Hollanda Meclisinde muhalefet tarafından siyasi bir gaf olarak nitelendi.Birleşmiş Milletler (BM) raportörü Agnes Callamar’ın hazırladığı raporda Suudi Arabistanlı muhalif Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın geçen yıl Ekim ayında Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülmesini organize ettiği iddiasıyla yargılanması gerektiğini ileri sürülen Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Hollanda Kraliçesi Maxima’nın yaptığı görüşme, Hollanda Meclisinde eleştirilere yol açtı.

Hollanda Kraliçesi Maxima’nın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesi ve görüşmede Cemal Kaşıkçı cinayetini gündeme getirmemesi, Hollanda Meclisinde muhalefet tarafından siyasi bir gaf olarak nitelendi.
Birleşmiş Milletler (BM) raportörü Agnes Callamar’ın hazırladığı raporda Suudi Arabistanlı muhalif Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın geçen yıl Ekim ayında Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülmesini organize ettiği iddiasıyla yargılanması gerektiğini ileri sürülen Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Hollanda Kraliçesi Maxima’nın yaptığı görüşme, Hollanda Meclisinde eleştirilere yol açtı. Kraliçenin görüşme sırasında Kaşıkçı cinayetini sormaması Hollanda Meclisinde tartışmaya neden oldu.
Hollanda Kraliçesi Maxima, G20 Zirvesi sırasında BM’nin kalkınma için finans temsilcisi olarak geçen Cuma günü Osaka’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmüştü.
Çok sayıda Hollandalı parlamenter bu görüşmeyi eleştirdi. Kaşıkçı cinayeti konusunda rapor hazırlayan Agnes Callamard, Hollanda Kraliçesinin Muhammed bin Selman ile görüşmesinde Kaşıkçı cinayetini gündeme getirmemesini “olağanüstü hayal kırıklığı” diye niteledi. BM’nin Kaşıkçı cinayetin raportörü Callamard bir gazeteye yatığı açıklamada, "Onunla görüşmek başka bir şey, sessiz kalmak başka bir şey. Eğer yüksek sesle konuşmayıp adalet istemiyorsanız bu konuyla ilgilenmiyorsunuz demektir ve gözünüzü kapatıyorsunuz demektir. Bunlar bizim beklediğimiz liderlik karakteri değil” dedi.
Hollanda Meclisinde muhalif parlamenter Sjoerd Sjoerdsma da bu görüşmeyi eleştirerek, hükümetten bu konuda açıklama istedi. Sjoerdsma, "Kraliçe ile Suudi Veliaht Prens arasında bu görüşmeyi onaylayanlar diplomasi hakkında bir şey bilmiyor" dedi.
Hükümet enformasyon dairesi ise Kraliçe Maxima ile Muhammed bin Selman arasındaki görüşmenin, gelecek yıl G20 toplantısının yapılacağı Suudi Arabistan’da “kadınların ekonomik durumunu geliştirme” ve finans konusunda olduğunu, görüşmenin kraliçenin BM’deki görev sınırları içinde gerçekleştiğini söyledi.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte bu eleştiriler karşısında şaşkına döndüğünü ifade etti. Rutte bu görüşmenin eleştirilmesini anlayamadığını belirterek, "Olayların normal ve mutat akışıdır. Kraliçe, Muhammed bin Selman’la finansal meseleleri görüştü" dedi. Rutte, Kraliçe Maxima’nın cinayet hakkında konuşmasının uygunsuz olacağını söyledi.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Hong Kong lideri Lam meclisi basan göstericileri kınadıHong Kong lideri Lam meclisi basan göstericileri kınadı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Öğretmenin güçlendirilmesi, 2023 vizyonumuzun temeli”Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Öğretmenin güçlendirilmesi, 2023 vizyonumuzun temeli”

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Diğer Haberler
Son dakika! Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım açıklaması

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebinde bulunacağım'

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'dan ayrıldı

CHP’den MYK ve PM sonrası açıklama!

CHP’den MYK ve PM sonrası açıklama!

Gölde kaybolan AK Parti ilçe yöneticisinin cansız bedenine ulaşıldı

Gölde kaybolmuştu! AK Partili yönetici böyle bulundu

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.