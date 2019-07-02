Kraliçe Maxima’nın Muhammed bin Selman’la görüşmesi Hollanda Meclisinde topa tutuldu

Hollanda Kraliçesi Maxima’nın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesi ve görüşmede Cemal Kaşıkçı cinayetini gündeme getirmemesi, Hollanda Meclisinde muhalefet tarafından siyasi bir gaf olarak nitelendi.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörü Agnes Callamar’ın hazırladığı raporda Suudi Arabistanlı muhalif Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın geçen yıl Ekim ayında Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülmesini organize ettiği iddiasıyla yargılanması gerektiğini ileri sürülen Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Hollanda Kraliçesi Maxima’nın yaptığı görüşme, Hollanda Meclisinde eleştirilere yol açtı. Kraliçenin görüşme sırasında Kaşıkçı cinayetini sormaması Hollanda Meclisinde tartışmaya neden oldu.

Hollanda Kraliçesi Maxima, G20 Zirvesi sırasında BM’nin kalkınma için finans temsilcisi olarak geçen Cuma günü Osaka’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmüştü.

Çok sayıda Hollandalı parlamenter bu görüşmeyi eleştirdi. Kaşıkçı cinayeti konusunda rapor hazırlayan Agnes Callamard, Hollanda Kraliçesinin Muhammed bin Selman ile görüşmesinde Kaşıkçı cinayetini gündeme getirmemesini “olağanüstü hayal kırıklığı” diye niteledi. BM’nin Kaşıkçı cinayetin raportörü Callamard bir gazeteye yatığı açıklamada, "Onunla görüşmek başka bir şey, sessiz kalmak başka bir şey. Eğer yüksek sesle konuşmayıp adalet istemiyorsanız bu konuyla ilgilenmiyorsunuz demektir ve gözünüzü kapatıyorsunuz demektir. Bunlar bizim beklediğimiz liderlik karakteri değil” dedi.

Hollanda Meclisinde muhalif parlamenter Sjoerd Sjoerdsma da bu görüşmeyi eleştirerek, hükümetten bu konuda açıklama istedi. Sjoerdsma, "Kraliçe ile Suudi Veliaht Prens arasında bu görüşmeyi onaylayanlar diplomasi hakkında bir şey bilmiyor" dedi.

Hükümet enformasyon dairesi ise Kraliçe Maxima ile Muhammed bin Selman arasındaki görüşmenin, gelecek yıl G20 toplantısının yapılacağı Suudi Arabistan’da “kadınların ekonomik durumunu geliştirme” ve finans konusunda olduğunu, görüşmenin kraliçenin BM’deki görev sınırları içinde gerçekleştiğini söyledi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte bu eleştiriler karşısında şaşkına döndüğünü ifade etti. Rutte bu görüşmenin eleştirilmesini anlayamadığını belirterek, "Olayların normal ve mutat akışıdır. Kraliçe, Muhammed bin Selman’la finansal meseleleri görüştü" dedi. Rutte, Kraliçe Maxima’nın cinayet hakkında konuşmasının uygunsuz olacağını söyledi.

